Полковник предложил ответить на угрозы наступления Украины упреждающими ударами

29 марта 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

У России есть потенциал для движения и освобождения территории страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ответ на заявления с украинской стороны о готовящемся наступлении России стоит выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар, предложил в беседе с URA.RU полковник ВВС в запасе, герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов. Такой тактикой осенью 2022 года руководствовал действующий на тот момент командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. «Прежде всего обязательно стоит выстроить линию обороны, плюс есть в тактике такое понятие, как упреждающий удар. Если противник пытается что-то сделать, то логично было бы нанести упреждающий удар, чтобы снизить эффективность любого наступления. Пока что без наступления с нашей стороны», — считает полковник запаса. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников отметил, что у России есть весомый потенциал для наступления в будущем. «Украинская армия сейчас не готова к наступлению. Российские войска защищают российскую землю и в последующем будут ее освобождать от киевских преступников. Если теоретически предположить, что найдется умалишенный украинский командир, который объявит контрнаступление и попытается его организовать, то он умоется кровью в прямом смысле слова вместе со своими подчиненными преступниками. У российской армии достаточно серьезный потенциал, чтобы в ближайшее время выйти на границы РФ и освободить территорию Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР», — заявил Иванников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Суровикин стал главой Объединенной группировкой войск в октябре 2022-го года, сразу после теракта на Крымском мосту. Россия оперативно ответила на диверсию массированными ударами на критическую инфраструктуру Украины. Помимо ударов генерал армии выстраивал линию обороны на новых территориях, чтобы снизить интенсивность боевых действий со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ответ на заявления с украинской стороны о готовящемся наступлении России стоит выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар, предложил в беседе с URA.RU полковник ВВС в запасе, герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов. Такой тактикой осенью 2022 года руководствовал действующий на тот момент командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. «Прежде всего обязательно стоит выстроить линию обороны, плюс есть в тактике такое понятие, как упреждающий удар. Если противник пытается что-то сделать, то логично было бы нанести упреждающий удар, чтобы снизить эффективность любого наступления. Пока что без наступления с нашей стороны», — считает полковник запаса. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников отметил, что у России есть весомый потенциал для наступления в будущем. «Украинская армия сейчас не готова к наступлению. Российские войска защищают российскую землю и в последующем будут ее освобождать от киевских преступников. Если теоретически предположить, что найдется умалишенный украинский командир, который объявит контрнаступление и попытается его организовать, то он умоется кровью в прямом смысле слова вместе со своими подчиненными преступниками. У российской армии достаточно серьезный потенциал, чтобы в ближайшее время выйти на границы РФ и освободить территорию Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР», — заявил Иванников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Суровикин стал главой Объединенной группировкой войск в октябре 2022-го года, сразу после теракта на Крымском мосту. Россия оперативно ответила на диверсию массированными ударами на критическую инфраструктуру Украины. Помимо ударов генерал армии выстраивал линию обороны на новых территориях, чтобы снизить интенсивность боевых действий со стороны ВСУ.