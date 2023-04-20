FT: Украина наберет в ряды ВСУ еще 40 тысяч солдат

20 апреля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Украина формирует новые штурмовые отряды, в которые будут приняты 40 тысяч новых бойцов, сообщает Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины предполагает, что ряды их вооруженных сил пополнят 40 000 солдат. Об этом сообщает Financial Times. «Зимой на Украине началась большая вербовочная кампания. <…> При МВД страны формируется несколько новых штурмовых частей. <…> Правительство ожидает, что их ряды пополнят около 40 000 солдат», — подчеркивает издание . Тем не менее чиновники выказывают опасение, что этого количества бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не хватить для отражения российских солдат. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают в Донецкую народную республику (ДНР) свои резервные силы. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что каждое новое украинское подразделение будет иметь свои задачи в ходе весеннего контрнаступления. В Минобороны Украины заявили, что наступление уже началось. В настоящий момент в стране объявлена мобилизация, на что украинцы потребовали от своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию.

Правительство Украины предполагает, что ряды их вооруженных сил пополнят 40 000 солдат. Об этом сообщает Financial Times. «Зимой на Украине началась большая вербовочная кампания. <…> При МВД страны формируется несколько новых штурмовых частей. <…> Правительство ожидает, что их ряды пополнят около 40 000 солдат», — подчеркивает издание. Тем не менее чиновники выказывают опасение, что этого количества бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не хватить для отражения российских солдат. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают в Донецкую народную республику (ДНР) свои резервные силы. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что каждое новое украинское подразделение будет иметь свои задачи в ходе весеннего контрнаступления. В Минобороны Украины заявили, что наступление уже началось. В настоящий момент в стране объявлена мобилизация, на что украинцы потребовали от своего президента Владимира Зеленского срочно объявить демобилизацию.