1RND: экс-замначальника ГСУ главка полиции в Ростове покончил с собой

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Покойный полицейский страдал онкологией Фото:

В Ростове экс-заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой.

«Знакомые Анатолия Турова рассказали, что мужчина после выхода на пенсию сильно сокрушался, что остался не у дел и никак не мог с этим смириться», — написали в ростовском издании 1RND. Также в материале указали на то, что покойный страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности.

Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

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В Ростове экс-заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. «Знакомые Анатолия Турова рассказали, что мужчина после выхода на пенсию сильно сокрушался, что остался не у дел и никак не мог с этим смириться», — написали в ростовском издании 1RND. Также в материале указали на то, что покойный страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности. Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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