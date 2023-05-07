1RND: экс-замначальника ГСУ главка полиции в Ростове покончил с собой

В Ростове экс-заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой.
«Знакомые Анатолия Турова рассказали, что мужчина после выхода на пенсию сильно сокрушался, что остался не у дел и никак не мог с этим смириться», — написали в ростовском издании 1RND. Также в материале указали на то, что покойный страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности.
Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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