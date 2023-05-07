1RND: экс-замначальника ГСУ главка полиции в Ростове покончил с собой

07 мая 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Покойный полицейский страдал онкологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ростове экс-заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. «Знакомые Анатолия Турова рассказали, что мужчина после выхода на пенсию сильно сокрушался, что остался не у дел и никак не мог с этим смириться», — написали в ростовском издании 1RND. Также в материале указали на то, что покойный страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности. Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

В Ростове экс-заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров был найден мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. «Знакомые Анатолия Турова рассказали, что мужчина после выхода на пенсию сильно сокрушался, что остался не у дел и никак не мог с этим смириться», — написали в ростовском издании 1RND. Также в материале указали на то, что покойный страдал онкологическим заболеванием и имел третью группу инвалидности. Агентство URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.