17 мая 2023

Экс-госсекретарь США: Белый дом не может сказать, началось ли контрнаступление ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Салливан заявил, что о начале контрнаступления знает только тот, кто его проводит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Соединенных Штатах не могут сказать, началось ли контрнаступление Украины, ранее анонсированное украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — сказал Салливан в ходе брифинга, видео которого транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он также отметил продолжение напряженной военной активности в зоне СВО.

Весеннее контрнаступление ВСУ ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко заявил, что ВСУ затягивают наступление из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что для начала операции украинской стороне нужно больше времени, так как нужная для ВСУ техника еще не прибыла в страну.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соединенных Штатах не могут сказать, началось ли контрнаступление Украины, ранее анонсированное украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — сказал Салливан в ходе брифинга, видео которого транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он также отметил продолжение напряженной военной активности в зоне СВО. Весеннее контрнаступление ВСУ ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко заявил, что ВСУ затягивают наступление из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что для начала операции украинской стороне нужно больше времени, так как нужная для ВСУ техника еще не прибыла в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...