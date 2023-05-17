Экс-госсекретарь США: Белый дом не может сказать, началось ли контрнаступление ВСУ

18 мая 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Салливан заявил, что о начале контрнаступления знает только тот, кто его проводит Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соединенных Штатах не могут сказать, началось ли контрнаступление Украины, ранее анонсированное украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — сказал Салливан в ходе брифинга, видео которого транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он также отметил продолжение напряженной военной активности в зоне СВО. Весеннее контрнаступление ВСУ ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко заявил, что ВСУ затягивают наступление из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что для начала операции украинской стороне нужно больше времени, так как нужная для ВСУ техника еще не прибыла в страну.

В Соединенных Штатах не могут сказать, началось ли контрнаступление Украины, ранее анонсированное украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — сказал Салливан в ходе брифинга, видео которого транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Он также отметил продолжение напряженной военной активности в зоне СВО. Весеннее контрнаступление ВСУ ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко заявил, что ВСУ затягивают наступление из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что для начала операции украинской стороне нужно больше времени, так как нужная для ВСУ техника еще не прибыла в страну.