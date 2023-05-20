Глава Минобороны Украины Резников поверил в Санта-Клауса после решения Запада по F-16

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Пилоты ВСУ ждут подготовки к полетам на истребителях F-16, заявил Резников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поверил в Санта-Клауса после решения Запада обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Об этом глава ведомства написал в своем twitter-аккаунте.

«Похоже, Санта-Клаус действительно существует. <…> Сегодня родилась новая реактивная коалиция!» — заявил Алексей Резников. Он также поблагодарил глав Минобороны союзных государств и сказал, что украинские пилоты «с нетерпением» ждут, когда начнется подготовка полетов на истребителях.

Ранее стало известно, что Великобритания этим летом начнет обучать украинских военных пилотированию F-16. Позже обучение ВСУ одобрил и президент США Джо Байден.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поверил в Санта-Клауса после решения Запада обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Об этом глава ведомства написал в своем twitter-аккаунте. «Похоже, Санта-Клаус действительно существует. <…> Сегодня родилась новая реактивная коалиция!» — заявил Алексей Резников. Он также поблагодарил глав Минобороны союзных государств и сказал, что украинские пилоты «с нетерпением» ждут, когда начнется подготовка полетов на истребителях. Ранее стало известно, что Великобритания этим летом начнет обучать украинских военных пилотированию F-16. Позже обучение ВСУ одобрил и президент США Джо Байден.
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Ссылки по теме
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