Глава Минобороны Украины Резников поверил в Санта-Клауса после решения Запада по F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поверил в Санта-Клауса после решения Запада обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Об этом глава ведомства написал в своем twitter-аккаунте.
«Похоже, Санта-Клаус действительно существует. <…> Сегодня родилась новая реактивная коалиция!» — заявил Алексей Резников. Он также поблагодарил глав Минобороны союзных государств и сказал, что украинские пилоты «с нетерпением» ждут, когда начнется подготовка полетов на истребителях.
Ранее стало известно, что Великобритания этим летом начнет обучать украинских военных пилотированию F-16. Позже обучение ВСУ одобрил и президент США Джо Байден.
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