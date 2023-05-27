Власти Украины решили больше зарабатывать на Чернобыле

Власти Украины хотят создать в Чернобыле научную площадку для исследований

27 мая 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Украинские власти планируют превратить Зону отчуждения в «Зону возрождения» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Украины рассчитывают, что развитие Чернобыля привлечет больше международных партнеров и инвесторов. Законопроект о превращении Зоны отчуждения в научную площадку для исследований и об упрощении правил ее посещения одобрил кабмин Украины. Об этом сообщается на сайте украинского правительства. «Одобрение этого документа — это первый шаг к превращению Зоны отчуждения в Зону возрождения. Необходимо создать условия, при которых наши международные партнеры, инвесторы и общественность будут уверены в беспрепятственном развитии этой уникальной Зоны», — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, его слова приводятся на сайте украинского правительства. В законопроекте говорится о превращении Зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований и создании условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Для туристов планируется упрощение правил посещения. Также, как следует из документа, власти предлагают ввести прозрачные правила для ведения хозяйственной деятельности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что над Запорожской АЭС монтируют защитный купол. Это необходимо для того, чтобы предотвратить катастрофу, «по масштабам схожую с чернобыльской». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины рассчитывают, что развитие Чернобыля привлечет больше международных партнеров и инвесторов. Законопроект о превращении Зоны отчуждения в научную площадку для исследований и об упрощении правил ее посещения одобрил кабмин Украины. Об этом сообщается на сайте украинского правительства. «Одобрение этого документа — это первый шаг к превращению Зоны отчуждения в Зону возрождения. Необходимо создать условия, при которых наши международные партнеры, инвесторы и общественность будут уверены в беспрепятственном развитии этой уникальной Зоны», — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, его слова приводятся на сайте украинского правительства. В законопроекте говорится о превращении Зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований и создании условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Для туристов планируется упрощение правил посещения. Также, как следует из документа, власти предлагают ввести прозрачные правила для ведения хозяйственной деятельности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что над Запорожской АЭС монтируют защитный купол. Это необходимо для того, чтобы предотвратить катастрофу, «по масштабам схожую с чернобыльской».