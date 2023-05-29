29 мая 2023

Резников раскрыл тактику ВСУ в готовящемся наступлении

Резников: Киев готовит контрнаступление в нескольких местах зоны СВО
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, резников алексей, stock
Алексей Резников высказался о возможном наступлении ВСУ на поле боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Военнослужащих Украины (ВСУ) возможно в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

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«В двух—трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. При этом он заверил, что ВСУ не пытались атаковать приграничные с Украиной территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев определился со сроками контрнаступления, передает «Царьград». Украинская сторона не раз заявляла о планах начать наступление, однако, по мнению журналистов китайской газеты Asia Times, Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, поскольку боится проиграть, передает «Национальная служба новостей».

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Контрнаступление Военнослужащих Украины (ВСУ) возможно в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. «В двух—трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. При этом он заверил, что ВСУ не пытались атаковать приграничные с Украиной территории России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев определился со сроками контрнаступления, передает «Царьград». Украинская сторона не раз заявляла о планах начать наступление, однако, по мнению журналистов китайской газеты Asia Times, Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, поскольку боится проиграть, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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