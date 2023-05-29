Резников раскрыл тактику ВСУ в готовящемся наступлении

Резников: Киев готовит контрнаступление в нескольких местах зоны СВО

30 мая 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Алексей Резников высказался о возможном наступлении ВСУ на поле боя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Военнослужащих Украины (ВСУ) возможно в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. Статья по теме Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях «В двух—трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. При этом он заверил, что ВСУ не пытались атаковать приграничные с Украиной территории России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев определился со сроками контрнаступления, передает «Царьград». Украинская сторона не раз заявляла о планах начать наступление, однако, по мнению журналистов китайской газеты Asia Times, Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, поскольку боится проиграть, передает «Национальная служба новостей».

Контрнаступление Военнослужащих Украины (ВСУ) возможно в нескольких местах зоны спецоперации (СВО), как на юге, так и на востоке. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. «В двух—трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. При этом он заверил, что ВСУ не пытались атаковать приграничные с Украиной территории России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев определился со сроками контрнаступления, передает «Царьград». Украинская сторона не раз заявляла о планах начать наступление, однако, по мнению журналистов китайской газеты Asia Times, Зеленский не решается официально объявить о контрнаступлении, поскольку боится проиграть, передает «Национальная служба новостей».