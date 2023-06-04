Киркоров анонсировал новую пластическую операцию

Филипп Киркоров намекнул, что фанаты узнают о его новой операции
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил сделать новую пластическую операцию. Об этом он намекнул в соцсетях.
«Сегодня у меня… Сегодня… Скоро все сами узнаете», — сказал Киркоров на видео, снятом в медицинском центре. Его слова передает издание Star. Он уточнил, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты.
Пластический хирург Сергей Свиридов оценил пластические операции певца, передают «Дни.ру». По его словам, Киркоров перенес небольшую липосакцию. Кроме того, врач уверен, что певцу убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающуюся кожу.
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