Киркоров анонсировал новую пластическую операцию

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Филипп Киркоров намекнул, что фанаты узнают о его новой операции Фото:

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил сделать новую пластическую операцию. Об этом он намекнул в соцсетях.

«Сегодня у меня… Сегодня… Скоро все сами узнаете», — сказал Киркоров на видео, снятом в медицинском центре. Его слова передает издание Star. Он уточнил, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты.

Пластический хирург Сергей Свиридов оценил пластические операции певца, передают «Дни.ру». По его словам, Киркоров перенес небольшую липосакцию. Кроме того, врач уверен, что певцу убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающуюся кожу.

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Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил сделать новую пластическую операцию. Об этом он намекнул в соцсетях. «Сегодня у меня… Сегодня… Скоро все сами узнаете», — сказал Киркоров на видео, снятом в медицинском центре. Его слова передает издание Star. Он уточнил, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты. Пластический хирург Сергей Свиридов оценил пластические операции певца, передают «Дни.ру». По его словам, Киркоров перенес небольшую липосакцию. Кроме того, врач уверен, что певцу убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающуюся кожу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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