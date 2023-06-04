Киркоров анонсировал новую пластическую операцию 04 июня 2023 в 22:11 Размер текста - 17 + Филипп Киркоров намекнул, что фанаты узнают о его новой операции Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил сделать новую пластическую операцию. Об этом он намекнул в соцсетях. «Сегодня у меня… Сегодня… Скоро все сами узнаете», — сказал Киркоров на видео, снятом в медицинском центре. Его слова передает издание Star. Он уточнил, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты. Пластический хирург Сергей Свиридов оценил пластические операции певца, передают «Дни.ру». По его словам, Киркоров перенес небольшую липосакцию. Кроме того, врач уверен, что певцу убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающуюся кожу. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил сделать новую пластическую операцию. Об этом он намекнул в соцсетях. «Сегодня у меня… Сегодня… Скоро все сами узнаете», — сказал Киркоров на видео, снятом в медицинском центре. Его слова передает издание Star. Он уточнил, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты. Пластический хирург Сергей Свиридов оценил пластические операции певца, передают «Дни.ру». По его словам, Киркоров перенес небольшую липосакцию. Кроме того, врач уверен, что певцу убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающуюся кожу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям