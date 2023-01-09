Киркоров изменился до неузнаваемости после хирургической операции. Фото, видео

Киркоров показал свое лицо после пластической операции
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров сделал пластическую операцию в декабре Фото:

Артист Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Видео с измененной внешностью артиста в своих соцсетях опубликовала его приятельница, журналистка Алена Жигалова.

«Поздравляем доктора с блестящим результатом», — подписала Жигалова публикацию с видео обновленной внешности Киркорова. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своих соцсетях.

Пластическую операцию 55-летний Киркоров сделал в декабре, сообщает «Дни.ру». Причины такого решения сам артист не называл.

Лицо Филиппа Киркорова после пластической операции
Фото:

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Артист Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Видео с измененной внешностью артиста в своих соцсетях опубликовала его приятельница, журналистка Алена Жигалова. «Поздравляем доктора с блестящим результатом», — подписала Жигалова публикацию с видео обновленной внешности Киркорова. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своих соцсетях. Пластическую операцию 55-летний Киркоров сделал в декабре, сообщает «Дни.ру». Причины такого решения сам артист не называл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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