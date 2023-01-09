Киркоров изменился до неузнаваемости после хирургической операции. Фото, видео Киркоров показал свое лицо после пластической операции 09 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 + Филипп Киркоров сделал пластическую операцию в декабре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артист Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Видео с измененной внешностью артиста в своих соцсетях опубликовала его приятельница, журналистка Алена Жигалова. «Поздравляем доктора с блестящим результатом», — подписала Жигалова публикацию с видео обновленной внешности Киркорова. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своих соцсетях. Пластическую операцию 55-летний Киркоров сделал в декабре, сообщает «Дни.ру». Причины такого решения сам артист не называл. Лицо Филиппа Киркорова после пластической операции Фото: соцсети журналистки Алены Жигаловой Артист Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Видео с измененной внешностью артиста в своих соцсетях опубликовала его приятельница, журналистка Алена Жигалова. «Поздравляем доктора с блестящим результатом», — подписала Жигалова публикацию с видео обновленной внешности Киркорова. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своих соцсетях. Пластическую операцию 55-летний Киркоров сделал в декабре, сообщает «Дни.ру». Причины такого решения сам артист не называл. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям