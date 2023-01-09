Филипп Киркоров сделал пластическую операцию в декабре
Артист Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Видео с измененной внешностью артиста в своих соцсетях опубликовала его приятельница, журналистка Алена Жигалова.
«Поздравляем доктора с блестящим результатом», — подписала Жигалова публикацию с видео обновленной внешности Киркорова. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своих соцсетях.
Пластическую операцию 55-летний Киркоров сделал в декабре, сообщает «Дни.ру». Причины такого решения сам артист не называл.
Лицо Филиппа Киркорова после пластической операции
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