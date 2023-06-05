05 июня 2023

В России предложили ужесточить требования к получению маткапитала

ЛДПР предложила давать маткапитал за ребенка, который имеет гражданство России с рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В России ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи маткапитала Фото:

В России ЛДПР предложила проект закона, согласно которому материнский капитал смогут получать жительницы страны, родившие ребенка -гражданина РФ. Об этом написал в своем telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», — сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту от ЛДПР.

По словам Нилова, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Политик написал в посте, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а отечественная система соцподдержки не резиновая.

Ранее URA.RU писало, что минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертификатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы.

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В России ЛДПР предложила проект закона, согласно которому материнский капитал смогут получать жительницы страны, родившие ребенка -гражданина РФ. Об этом написал в своем telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», — сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту от ЛДПР. По словам Нилова, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Политик написал в посте, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а отечественная система соцподдержки не резиновая. Ранее URA.RU писало, что минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертификатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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