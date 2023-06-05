В России предложили ужесточить требования к получению маткапитала

ЛДПР предложила давать маткапитал за ребенка, который имеет гражданство России с рождения

06 июня 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

В России ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи маткапитала Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ЛДПР предложила проект закона, согласно которому материнский капитал смогут получать жительницы страны, родившие ребенка -гражданина РФ. Об этом написал в своем telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», — сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту от ЛДПР . По словам Нилова, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Политик написал в посте, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а отечественная система соцподдержки не резиновая. Ранее URA.RU писало, что минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертификатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы.

В России ЛДПР предложила проект закона, согласно которому материнский капитал смогут получать жительницы страны, родившие ребенка -гражданина РФ. Об этом написал в своем telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», — сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту от ЛДПР. По словам Нилова, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Политик написал в посте, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а отечественная система соцподдержки не резиновая. Ранее URA.RU писало, что минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертификатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы.