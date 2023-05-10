10 мая 2023

Омбудсмен Титов предложил запретить обыски у предпринимателей без согласования с прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
Омбудсмен предлагает ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса Фото:

Следственные органы смогут проводить обыски у предпринимателей только после того, как положительное заключение даст прокуратура. В случае, когда эти мероприятия требуется провести срочно — ведомство придется уведомить об этом в течение 48 часов после начала. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой. <…> Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований», — считает Борис Титов, указано в письме с проектом поправок в федеральный закон, которое бизнес-омбудсмен направил на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно.

Также Титов призывает только в исключительных случаях изымать предметы, которые предприниматели используют в работе. Кроме того, по мнению омбудсмена, стоит установить временные ограничения для удержания изъятого имущества.

Ранее Титов призывал расширить закон из-за блогеров, попавшихся на неуплате налогов. По его словам, пересмотр существующих норм и правил позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственные органы смогут проводить обыски у предпринимателей только после того, как положительное заключение даст прокуратура. В случае, когда эти мероприятия требуется провести срочно — ведомство придется уведомить об этом в течение 48 часов после начала. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой. <…> Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований», — считает Борис Титов, указано в письме с проектом поправок в федеральный закон, которое бизнес-омбудсмен направил на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно. Также Титов призывает только в исключительных случаях изымать предметы, которые предприниматели используют в работе. Кроме того, по мнению омбудсмена, стоит установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Ранее Титов призывал расширить закон из-за блогеров, попавшихся на неуплате налогов. По его словам, пересмотр существующих норм и правил позволит избежать подобных ситуаций в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...