Омбудсмен Титов предложил запретить обыски у предпринимателей без согласования с прокуратурой

11 мая 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Омбудсмен предлагает ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственные органы смогут проводить обыски у предпринимателей только после того, как положительное заключение даст прокуратура. В случае, когда эти мероприятия требуется провести срочно — ведомство придется уведомить об этом в течение 48 часов после начала. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой. <…> Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований», — считает Борис Титов, указано в письме с проектом поправок в федеральный закон, которое бизнес-омбудсмен направил на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно. Также Титов призывает только в исключительных случаях изымать предметы, которые предприниматели используют в работе. Кроме того, по мнению омбудсмена, стоит установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Ранее Титов призывал расширить закон из-за блогеров, попавшихся на неуплате налогов. По его словам, пересмотр существующих норм и правил позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

Следственные органы смогут проводить обыски у предпринимателей только после того, как положительное заключение даст прокуратура. В случае, когда эти мероприятия требуется провести срочно — ведомство придется уведомить об этом в течение 48 часов после начала. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой. <…> Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований», — считает Борис Титов, указано в письме с проектом поправок в федеральный закон, которое бизнес-омбудсмен направил на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно. Также Титов призывает только в исключительных случаях изымать предметы, которые предприниматели используют в работе. Кроме того, по мнению омбудсмена, стоит установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Ранее Титов призывал расширить закон из-за блогеров, попавшихся на неуплате налогов. По его словам, пересмотр существующих норм и правил позволит избежать подобных ситуаций в будущем.