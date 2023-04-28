Правительство РФ ввело новую льготу для бизнеса

Производители валенок в России получат отсрочку на налоговые взносы. Об этом сообщили в правительстве России.
«Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года», — говорится в документе на сайте правительства. Там добавили, что производители также могут получить рассрочку на данные взносы на срок в три года. Это стало возможным благодаря включению такого производства в перечень отраслей, имеющих сезонный характер, заключили в правительстве.
Ранее URA.RU рассказывало о том, какие льготы существуют для развития бизнеса в России. Предприниматели занятые в турбизнесе получат возможность на льготный режим налогообложения.
Производители валенок в России получат отсрочку на налоговые взносы. Об этом сообщили в правительстве России. «Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года», — говорится в документе на сайте правительства. Там добавили, что производители также могут получить рассрочку на данные взносы на срок в три года. Это стало возможным благодаря включению такого производства в перечень отраслей, имеющих сезонный характер, заключили в правительстве. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие льготы существуют для развития бизнеса в России. Предприниматели занятые в турбизнесе получат возможность на льготный режим налогообложения.