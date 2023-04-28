Правительство РФ ввело новую льготу для бизнеса

Правительство РФ предоставит налоговую отсрочку для производителей валенок
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Цех по производству валенок. Пимокатный цех в селе Бродокалмак. Челябинская область, производство валенок, пимокатный цех
Производство валенок отнесли к сезонному виду деятельности Фото:

Производители валенок в России получат отсрочку на налоговые взносы. Об этом сообщили в правительстве России.

«Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года», — говорится в документе на сайте правительства. Там добавили, что производители также могут получить рассрочку на данные взносы на срок в три года. Это стало возможным благодаря включению такого производства в перечень отраслей, имеющих сезонный характер, заключили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало о том, какие льготы существуют для развития бизнеса в России. Предприниматели занятые в турбизнесе получат возможность на льготный режим налогообложения.

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Производители валенок в России получат отсрочку на налоговые взносы. Об этом сообщили в правительстве России. «Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года», — говорится в документе на сайте правительства. Там добавили, что производители также могут получить рассрочку на данные взносы на срок в три года. Это стало возможным благодаря включению такого производства в перечень отраслей, имеющих сезонный характер, заключили в правительстве. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие льготы существуют для развития бизнеса в России. Предприниматели занятые в турбизнесе получат возможность на льготный режим налогообложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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