Как защитить себя от укусов насекомых

10 июня 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Защитить человека от укусов насекомых помогут химические средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С наступлением тепла на улицах появляется все больше и больше назойливых насекомых. Они не только досаждают, но и могут являться переносчиками серьезных заболеваний, а также спровоцировать аллергический приступ. О том, как обезопасить себя от их нежелательных укусов, рассказывает «Ридус». Правильно выбирать репелленты (химические средства). При их покупке специалисты советуют обратить внимание на наличие в составе диэтилтолуамида (ДЭТА), пикаридина или масла эвкалипта лимонного.

Правильно одеваться. Одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду.

Учитывать пиковую активность насекомых: это утро и поздний вечер. Следует избегать нахождения на улице в эти периоды, если боитесь укусов.

Не использовать ароматные духи и лосьоны на природе: их запах может притягивать насекомых.

Пользоваться ультразвуковыми отпугивателями и москитными ловушками. Москитные ловушки заманивают насекомых с помощью тепла, света и запахов. Их нужно разместить вокруг дома или в местах, где вы находитесь. Ультразвуковые отпугиватели помогут избавиться от насекомых с помощью неприятных для них звуков.

Эффективным средством для борьбы с укусами являются эфирные масла: эвкалипта, герани, лимонной травы и лаванды. Добавьте немного масла в лосьон без запаха и нанесите его на кожу, чтобы отпугнуть насекомых. Однако будьте осторожны, если вы склонны к аллергии.

С наступлением тепла на улицах появляется все больше и больше назойливых насекомых. Они не только досаждают, но и могут являться переносчиками серьезных заболеваний, а также спровоцировать аллергический приступ. О том, как обезопасить себя от их нежелательных укусов, рассказывает «Ридус».