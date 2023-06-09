Как защитить себя от укусов насекомых

Защитить человека от укусов насекомых помогут химические средства
С наступлением тепла на улицах появляется все больше и больше назойливых насекомых. Они не только досаждают, но и могут являться переносчиками серьезных заболеваний, а также спровоцировать аллергический приступ. О том, как обезопасить себя от их нежелательных укусов, рассказывает «Ридус».
- Правильно выбирать репелленты (химические средства). При их покупке специалисты советуют обратить внимание на наличие в составе диэтилтолуамида (ДЭТА), пикаридина или масла эвкалипта лимонного.
- Правильно одеваться. Одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду.
- Учитывать пиковую активность насекомых: это утро и поздний вечер. Следует избегать нахождения на улице в эти периоды, если боитесь укусов.
- Не использовать ароматные духи и лосьоны на природе: их запах может притягивать насекомых.
- Пользоваться ультразвуковыми отпугивателями и москитными ловушками. Москитные ловушки заманивают насекомых с помощью тепла, света и запахов. Их нужно разместить вокруг дома или в местах, где вы находитесь. Ультразвуковые отпугиватели помогут избавиться от насекомых с помощью неприятных для них звуков.
- Эффективным средством для борьбы с укусами являются эфирные масла: эвкалипта, герани, лимонной травы и лаванды. Добавьте немного масла в лосьон без запаха и нанесите его на кожу, чтобы отпугнуть насекомых. Однако будьте осторожны, если вы склонны к аллергии.
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