24 июня 2023

В США оценили, как мятеж Пригожина повлиял на ядерную позицию России

Представитель Госдепа: США не видят изменений в ядерной позиции РФ после мятежа Пригожина
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Мятеж Евгения Пригожина не повлиял на ядерную позицию РФ, заявил представитель Госдепа США Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

«Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель. Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.

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Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. «Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель. Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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