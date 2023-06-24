В США оценили, как мятеж Пригожина повлиял на ядерную позицию России

Представитель Госдепа: США не видят изменений в ядерной позиции РФ после мятежа Пригожина

25 июня 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Мятеж Евгения Пригожина не повлиял на ядерную позицию РФ, заявил представитель Госдепа США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. «Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель. Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале . Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.

Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. «Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель. Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.