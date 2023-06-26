Командир «Ахмата» рассказал о работе спецназа в Ростове в день мятежа

Командир «Ахмата» Алаудинов: бойцы спецназа находились в 500-700 метрах от мятежников Пригожина

26 июня 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» были готовы в любой момент применить силу, заявил Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Подразделения спецназа «Ахмат», отправленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились на расстоянии 500-700 метров от бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов. «Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер», — передает слова Алаудинова РИА Новости. При этом он добавил, что без приказа Минобороны РФ они не начинали активных действий. Алаудинов отметил, что руководство Минобороны просило их не вступать в боестолкновения, поскольку была надежда на мирное разрешение ситуации. В связи с этим, команды о вооруженном столкновении им не поступало. Он также подчеркнул, что подразделения «Ахмата» были готовы применить силу в случае необходимости. Разведчики подразделения получили информацию о местонахождении подразделений мятежников и выполнили бы приказ, который им был бы отдан, заключил Алаудинов. Ранее, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, подразделения спецназа «Ахмат» были направлены в Ростов-на-Дону 24 июня для того, чтобы при необходимости контролировать ситуацию с мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. В этот день на улицах города появилась военная техника. Пригожин утверждал, что его бойцы получили удар от Минобороны РФ. Однако, эта информация была опровергнута ведомством. Кадыров отметил, что действия спецназа были крайне эффективными и продуманными. Апты Алаудинов сообщил, что бойцы «Ахмата», находившиеся в Ростове-на-Дону на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», начали возвращаться в зону проведения спецоперации, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подразделения спецназа «Ахмат», отправленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились на расстоянии 500-700 метров от бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов. «Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер», — передает слова Алаудинова РИА Новости. При этом он добавил, что без приказа Минобороны РФ они не начинали активных действий. Алаудинов отметил, что руководство Минобороны просило их не вступать в боестолкновения, поскольку была надежда на мирное разрешение ситуации. В связи с этим, команды о вооруженном столкновении им не поступало. Он также подчеркнул, что подразделения «Ахмата» были готовы применить силу в случае необходимости. Разведчики подразделения получили информацию о местонахождении подразделений мятежников и выполнили бы приказ, который им был бы отдан, заключил Алаудинов. Ранее, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, подразделения спецназа «Ахмат» были направлены в Ростов-на-Дону 24 июня для того, чтобы при необходимости контролировать ситуацию с мятежом бизнесмена Евгения Пригожина. В этот день на улицах города появилась военная техника. Пригожин утверждал, что его бойцы получили удар от Минобороны РФ. Однако, эта информация была опровергнута ведомством. Кадыров отметил, что действия спецназа были крайне эффективными и продуманными. Апты Алаудинов сообщил, что бойцы «Ахмата», находившиеся в Ростове-на-Дону на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», начали возвращаться в зону проведения спецоперации, передает Life.