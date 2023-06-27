Во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина директор Росгвардии Виктор Золотов передал свою заначку жене. Об этом рассказал сам глава Росгвардии.
«После начала мятежа я и другие ребята из силовых структур отдали заначки своим женам», — передает слова Золотова telegram-канал «Вы слушали маяк». Он отметил, что всем вокруг и личному составу в частности было ясно указано стоять насмерть. Кроме того, глава Росгвардии заявил, что потом многие силовики жалели, что передали заначки женам.
В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин отдал приказ своей 25-тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. В результате, частная армия почти дошла до Москвы, находясь на расстоянии 200 километров от нее. Однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным, Пригожин согласился прекратить мятеж.
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