Золотов заявил, что сдал заначку жене на время мятежа армии Пригожина. Видео

27 июня 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Во время мятежа Виктор Золотов отдал заначку жене, а потом пожалел об этом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина директор Росгвардии Виктор Золотов передал свою заначку жене. Об этом рассказал сам глава Росгвардии. «После начала мятежа я и другие ребята из силовых структур отдали заначки своим женам», — передает слова Золотова telegram-канал «Вы слушали маяк». Он отметил, что всем вокруг и личному составу в частности было ясно указано стоять насмерть. Кроме того, глава Росгвардии заявил, что потом многие силовики жалели, что передали заначки женам. В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин отдал приказ своей 25-тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. В результате, частная армия почти дошла до Москвы, находясь на расстоянии 200 километров от нее. Однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным, Пригожин согласился прекратить мятеж.

Во время мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина директор Росгвардии Виктор Золотов передал свою заначку жене. Об этом рассказал сам глава Росгвардии. «После начала мятежа я и другие ребята из силовых структур отдали заначки своим женам», — передает слова Золотова telegram-канал «Вы слушали маяк». Он отметил, что всем вокруг и личному составу в частности было ясно указано стоять насмерть. Кроме того, глава Росгвардии заявил, что потом многие силовики жалели, что передали заначки женам. В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин отдал приказ своей 25-тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. В результате, частная армия почти дошла до Москвы, находясь на расстоянии 200 километров от нее. Однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным, Пригожин согласился прекратить мятеж.