FT: страны НАТО ищут способ успокоить Киев

29 июня 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

НАТО не готова принять Украину в альянс, пишет Financial Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО не готова принять Украину в альянс, однако хочет предоставить гарантии безопасности, которые «успокоили» бы Киев. Такой мерой является оружие, пишет Financial Times. «Гарантии безопасности, которые альянс готов предоставить Украине — это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев», — написали в материале издания. По словам автора, лидеры альянса хотят и дальше поставлять оружие Киеву через Европейский фонд мира, как временную альтернативу вступлению в НАТО. Политолог Геннадий Подлесный заявил, что отсутствие задокументированной границы с Россией мешает Украине вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса.

НАТО не готова принять Украину в альянс, однако хочет предоставить гарантии безопасности, которые «успокоили» бы Киев. Такой мерой является оружие, пишет Financial Times. «Гарантии безопасности, которые альянс готов предоставить Украине — это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев», — написали в материале издания. По словам автора, лидеры альянса хотят и дальше поставлять оружие Киеву через Европейский фонд мира, как временную альтернативу вступлению в НАТО. Политолог Геннадий Подлесный заявил, что отсутствие задокументированной границы с Россией мешает Украине вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса.