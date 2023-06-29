FT: страны НАТО ищут способ успокоить Киев

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург
НАТО не готова принять Украину в альянс, пишет Financial Times Фото:

НАТО не готова принять Украину в альянс, однако хочет предоставить гарантии безопасности, которые «успокоили» бы Киев. Такой мерой является оружие, пишет Financial Times.

«Гарантии безопасности, которые альянс готов предоставить Украине — это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев», — написали в материале издания. По словам автора, лидеры альянса хотят и дальше поставлять оружие Киеву через Европейский фонд мира, как временную альтернативу вступлению в НАТО.

Политолог Геннадий Подлесный заявил, что отсутствие задокументированной границы с Россией мешает Украине вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса.

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НАТО не готова принять Украину в альянс, однако хочет предоставить гарантии безопасности, которые «успокоили» бы Киев. Такой мерой является оружие, пишет Financial Times. «Гарантии безопасности, которые альянс готов предоставить Украине — это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев», — написали в материале издания. По словам автора, лидеры альянса хотят и дальше поставлять оружие Киеву через Европейский фонд мира, как временную альтернативу вступлению в НАТО. Политолог Геннадий Подлесный заявил, что отсутствие задокументированной границы с Россией мешает Украине вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна будет разрабатывать новую доктрину, которая позволит ей вступить в НАТО, выполнив требования альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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