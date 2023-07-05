Пожару присвоен номер сложности 1-бис, сообщили в МЧС
Во Фрунзенском районе Петербурга тушат пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Площадь пожара на складе с покрышками выросла до одной тысячи квадратных метров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.
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