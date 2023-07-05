МЧС: в Петербурге тушат пожар площадью 1000 квадратных метров. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожару присвоен номер сложности 1-бис, сообщили в МЧС Фото:

Во Фрунзенском районе Петербурга тушат пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Площадь пожара на складе с покрышками выросла до одной тысячи квадратных метров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

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Во Фрунзенском районе Петербурга тушат пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Площадь пожара на складе с покрышками выросла до одной тысячи квадратных метров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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