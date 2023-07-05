МЧС: в Петербурге тушат пожар площадью 1000 квадратных метров. Видео

05 июля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Пожару присвоен номер сложности 1-бис, сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во Фрунзенском районе Петербурга тушат пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Площадь пожара на складе с покрышками выросла до одной тысячи квадратных метров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

Во Фрунзенском районе Петербурга тушат пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Площадь пожара на складе с покрышками выросла до одной тысячи квадратных метров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.