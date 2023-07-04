04 июля 2023

Лужская ТЭЦ загорелась в Великом Новгороде. Видео

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Пожар произошел на Лужской ТЭЦ (архивное фото) Фото:

В Великом Новгороде происходит ликвидация крупного пожара. Пожар возник в производственном здании Лужской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар на Лужской ТЭЦ», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 30 человек и 9 единиц техники, заключили в МЧС.

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В Великом Новгороде происходит ликвидация крупного пожара. Пожар возник в производственном здании Лужской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар на Лужской ТЭЦ», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 30 человек и 9 единиц техники, заключили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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