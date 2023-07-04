Лужская ТЭЦ загорелась в Великом Новгороде. Видео 04 июля 2023 в 22:58 Размер текста - 17 + Пожар произошел на Лужской ТЭЦ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Великом Новгороде происходит ликвидация крупного пожара. Пожар возник в производственном здании Лужской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар на Лужской ТЭЦ», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 30 человек и 9 единиц техники, заключили в МЧС. В Великом Новгороде происходит ликвидация крупного пожара. Пожар возник в производственном здании Лужской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар на Лужской ТЭЦ», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 30 человек и 9 единиц техники, заключили в МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям