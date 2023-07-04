Пожар произошел на Лужской ТЭЦ (архивное фото)
В Великом Новгороде происходит ликвидация крупного пожара. Пожар возник в производственном здании Лужской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В Великом Новгороде ликвидируют крупный пожар на Лужской ТЭЦ», — передает сообщение МЧС РИА Новости. Там добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 30 человек и 9 единиц техники, заключили в МЧС.
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