07 июля 2023

Россиянин покончил с собой в знаменитом храме на Пхукете

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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, храм, церковь, религия, большой златоуст
Храм является одной из главных местных достопримечательностей Фото:

Житель России простился с жизнью в храме Чалонг на Пхукете. Об этом в пятницу сообщил портал The Phuket Express.

«Гражданин из России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который считается одной из главных местных достопримечательностей» — сообщили на портале The Phuket Express.

Происшествие случилось в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). На место инцидента прибыли спасатели и полиция. Мужчину спасти не удалось.

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Житель России простился с жизнью в храме Чалонг на Пхукете. Об этом в пятницу сообщил портал The Phuket Express. «Гражданин из России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который считается одной из главных местных достопримечательностей» — сообщили на портале The Phuket Express. Происшествие случилось в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). На место инцидента прибыли спасатели и полиция. Мужчину спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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