Россиянин покончил с собой в знаменитом храме на Пхукете

Храм является одной из главных местных достопримечательностей
Житель России простился с жизнью в храме Чалонг на Пхукете. Об этом в пятницу сообщил портал The Phuket Express.
«Гражданин из России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который считается одной из главных местных достопримечательностей» —
Происшествие случилось в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). На место инцидента прибыли спасатели и полиция. Мужчину спасти не удалось.
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