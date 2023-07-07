Россиянин покончил с собой в знаменитом храме на Пхукете

07 июля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Храм является одной из главных местных достопримечательностей Фото: Московец Илья © URA.RU Житель России простился с жизнью в храме Чалонг на Пхукете. Об этом в пятницу сообщил портал The Phuket Express. «Гражданин из России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который считается одной из главных местных достопримечательностей» — сообщили на портале The Phuket Express. Происшествие случилось в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). На место инцидента прибыли спасатели и полиция. Мужчину спасти не удалось.

Житель России простился с жизнью в храме Чалонг на Пхукете. Об этом в пятницу сообщил портал The Phuket Express. «Гражданин из России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который считается одной из главных местных достопримечательностей» — сообщили на портале The Phuket Express. Происшествие случилось в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). На место инцидента прибыли спасатели и полиция. Мужчину спасти не удалось.