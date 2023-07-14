Эрдоган предупредил о визите Путина в Турцию

Мы готовимся принять Путина в Турции в августе, заявил ЭрдоганФото: Официальный сайт Президента России
Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, будут обсуждаться возможности расширения зернового коридора.
«Мы готовимся принять г-на Путина в Турции в августе. Договариваемся о расширении зернового прохода», — сказал Эрдоган журналистам, передает турецкое издание AHaber. Он добавил, что Генсек ООН Антониу Гуттериш направил Путину письмо, которое может расширить работу зернового коридора.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать решение по продлению зерновой сделки в течение нескольких оставшихся дней.
Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, будут обсуждаться возможности расширения зернового коридора. «Мы готовимся принять г-на Путина в Турции в августе. Договариваемся о расширении зернового прохода», — сказал Эрдоган журналистам, передает турецкое издание AHaber. Он добавил, что Генсек ООН Антониу Гуттериш направил Путину письмо, которое может расширить работу зернового коридора. Ранее в Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать решение по продлению зерновой сделки в течение нескольких оставшихся дней.