Эрдоган предупредил о визите Путина в Турцию

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Мы готовимся принять Путина в Турции в августе, заявил Эрдоган Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, будут обсуждаться возможности расширения зернового коридора.

«Мы готовимся принять г-на Путина в Турции в августе. Договариваемся о расширении зернового прохода», — сказал Эрдоган журналистам, передает турецкое издание AHaber. Он добавил, что Генсек ООН Антониу Гуттериш направил Путину письмо, которое может расширить работу зернового коридора.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать решение по продлению зерновой сделки в течение нескольких оставшихся дней.

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Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, будут обсуждаться возможности расширения зернового коридора. «Мы готовимся принять г-на Путина в Турции в августе. Договариваемся о расширении зернового прохода», — сказал Эрдоган журналистам, передает турецкое издание AHaber. Он добавил, что Генсек ООН Антониу Гуттериш направил Путину письмо, которое может расширить работу зернового коридора. Ранее в Кремле оценили возможность переговоров Путина и Эрдогана по зерну. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать решение по продлению зерновой сделки в течение нескольких оставшихся дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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