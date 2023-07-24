Создателя «Дяди Степы» госпитализировали с тяжелой травмой

Художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве

24 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Герман Мазурин был госпитализирован после бытовой травмы Фото: Анна Майорова © URA.RU Создателя образа «Дяди Степы» художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец». «90-летнего художника доставили в больницу в ночь на понедельник из его дома на улице Малая Дмитровка. По предварительной информации, пожилой мужчина упал в своей квартире и сильно ударился головой», — пишет «МК». У мужчины тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа, его состояние оценивается как критическое. Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и другие.

Создателя образа «Дяди Степы» художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец». «90-летнего художника доставили в больницу в ночь на понедельник из его дома на улице Малая Дмитровка. По предварительной информации, пожилой мужчина упал в своей квартире и сильно ударился головой», — пишет «МК». У мужчины тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа, его состояние оценивается как критическое. Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и другие.