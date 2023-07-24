Создателя «Дяди Степы» госпитализировали с тяжелой травмой

Художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, реанимация, каталка больничная, лечащий врач
Герман Мазурин был госпитализирован после бытовой травмы Фото:

Создателя образа «Дяди Степы» художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«90-летнего художника доставили в больницу в ночь на понедельник из его дома на улице Малая Дмитровка. По предварительной информации, пожилой мужчина упал в своей квартире и сильно ударился головой», — пишет «МК».

У мужчины тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа, его состояние оценивается как критическое. Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и другие.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Создателя образа «Дяди Степы» художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец». «90-летнего художника доставили в больницу в ночь на понедельник из его дома на улице Малая Дмитровка. По предварительной информации, пожилой мужчина упал в своей квартире и сильно ударился головой», — пишет «МК». У мужчины тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа, его состояние оценивается как критическое. Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...