Создателя «Дяди Степы» госпитализировали с тяжелой травмой

Герман Мазурин был госпитализирован после бытовой травмы
Создателя образа «Дяди Степы» художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«90-летнего художника доставили в больницу в ночь на понедельник из его дома на улице Малая Дмитровка. По предварительной информации, пожилой мужчина упал в своей квартире и сильно ударился головой», — пишет «МК».
У мужчины тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа, его состояние оценивается как критическое. Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и другие.
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