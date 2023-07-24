Путин подписал закон о повышении предельного возраста запасников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, приветствие, честь, военная форма, призыв в армию
Владимир Путин одобрил повышение возраста призывников Фото:

Президент России Владимир Путин санкционировал закон о повышении возраста запасников. Текст закона был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрено повышение возраста запасников», — говорится в тексте документа. Согласно новому закону, было увеличено максимальное допустимое возрастное ограничение для нахождения в запасе рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, а для третьего разряда с 50 до 55 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин санкционировал закон о повышении возраста запасников. Текст закона был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Одобрено повышение возраста запасников», — говорится в тексте документа. Согласно новому закону, было увеличено максимальное допустимое возрастное ограничение для нахождения в запасе рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, а для третьего разряда с 50 до 55 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...