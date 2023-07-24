Путин подписал закон о повышении предельного возраста запасников

Президент России Владимир Путин санкционировал закон о повышении возраста запасников. Текст закона был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрено повышение возраста запасников», — говорится в тексте документа. Согласно новому закону, было увеличено максимальное допустимое возрастное ограничение для нахождения в запасе рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, а для третьего разряда с 50 до 55 лет.
Президент России Владимир Путин санкционировал закон о повышении возраста запасников. Текст закона был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Одобрено повышение возраста запасников», — говорится в тексте документа. Согласно новому закону, было увеличено максимальное допустимое возрастное ограничение для нахождения в запасе рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, а для третьего разряда с 50 до 55 лет.