Совфед РФ принял закон о повышении возраста пребывания военных в запасе

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания. Решение было принято в ходе заседания Совфеда.
В закон «О воинской обязанности и военной службе» были внесены поправки, согласно которым, предельный возраст нахождения в запасе рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, а имеющие воинские звания третьего разряда — с 50 до 55 лет. Трансляция
Россияне со званиями старших офицеров смогут пребывать в запасе до 65 лет вместо 60, а возраст младших офицеров будет повышен с 55 до 60 лет. Также граждане с высшими офицерскими званиями продолжат находиться в запасе до 70 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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