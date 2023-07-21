Юрист рассказал о судьбе запасников на фоне повышения призывного возраста

Юрист Самарин: граждане, зачисленные в запас, не будут призываться с повышением возраста
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В армию не призовут граждан, которые уже зачислены в запас, сказал Иван Самарин Фото:

Россияне, которые уже находятся в запасе, не будут призываться на военную службу после повышения верхней планки призывного возраста. Такое заявление сделал юрист по военному праву Иван Самарин.

«Хочу отметить, что закон [о повышении призывного возраста] обратной силы не имеет. Те, кто уже зачислен в запас, даже при поднятии верхней планки призывного возраста призываться не будут», — рассказал Иван Самарин в интервью «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, проблемы могут возникнуть только у тех граждан, которые выбрали обучение вместо воинской службы. Если раньше люди тянули время до 27 лет, то сейчас могут призвать тех, кто не защитит кандидатскую в университете. «До 30 лет учиться не получится», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили закон о повышении призывного возраста. При этом, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел в 18 не будет увеличен. Депутат объяснил такое решение желанием молодых людей идти на службу именно при достижении совершеннолетия. Таким образом россиян будут призываться с 18 до 30 лет.

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Россияне, которые уже находятся в запасе, не будут призываться на военную службу после повышения верхней планки призывного возраста. Такое заявление сделал юрист по военному праву Иван Самарин. «Хочу отметить, что закон [о повышении призывного возраста] обратной силы не имеет. Те, кто уже зачислен в запас, даже при поднятии верхней планки призывного возраста призываться не будут», — рассказал Иван Самарин в интервью «Национальной службе новостей». По словам специалиста, проблемы могут возникнуть только у тех граждан, которые выбрали обучение вместо воинской службы. Если раньше люди тянули время до 27 лет, то сейчас могут призвать тех, кто не защитит кандидатскую в университете. «До 30 лет учиться не получится», — резюмировал юрист. Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили закон о повышении призывного возраста. При этом, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел в 18 не будет увеличен. Депутат объяснил такое решение желанием молодых людей идти на службу именно при достижении совершеннолетия. Таким образом россиян будут призываться с 18 до 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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