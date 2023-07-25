Украина может превратиться в опасный рынок вооружения, пишет Firstpost Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Безопасность мира подвергается угрозе из-за избыточных поставок оружия и технологий на Украину со стороны США. Об этом пишет издание Firstpost, подчеркивая, что из-за поставок Украина превращается в свалку оружия.

«Мир столкнулся с большой угрозой безопасности из-за свалки оружия, в которую США превратили очень Украину», — говорится в материале издания. Там подсчитали, что продолжение практики масштабных поставок оружия на Украину может создать опасный рынок оружия, боеприпасов и беспилотников, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Внутренние и международные заинтересованные стороны должны убедить президента США Джо Байдена прекратить поставку оружия в Украину, заключили в издании.

Ранее стало известно, что западное вооружение, поставляемое через Украину, также распространяется на Ближнем Востоке, в Европе и юго-восточной Азии, увеличивая риски новых военных конфликтов. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие из Украины появляется на различных регионах через теневой интернет и вызывает угрозу повышенной преступности и эскалации конфликтов по всему миру.