Firstpost: США превратили Украину в свалку оружия

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Украина может превратиться в опасный рынок вооружения, пишет Firstpost Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Безопасность мира подвергается угрозе из-за избыточных поставок оружия и технологий на Украину со стороны США. Об этом пишет издание Firstpost, подчеркивая, что из-за поставок Украина превращается в свалку оружия.

«Мир столкнулся с большой угрозой безопасности из-за свалки оружия, в которую США превратили очень Украину», — говорится в материале издания. Там подсчитали, что продолжение практики масштабных поставок оружия на Украину может создать опасный рынок оружия, боеприпасов и беспилотников, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Внутренние и международные заинтересованные стороны должны убедить президента США Джо Байдена прекратить поставку оружия в Украину, заключили в издании.

Ранее стало известно, что западное вооружение, поставляемое через Украину, также распространяется на Ближнем Востоке, в Европе и юго-восточной Азии, увеличивая риски новых военных конфликтов. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие из Украины появляется на различных регионах через теневой интернет и вызывает угрозу повышенной преступности и эскалации конфликтов по всему миру.

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Безопасность мира подвергается угрозе из-за избыточных поставок оружия и технологий на Украину со стороны США. Об этом пишет издание Firstpost, подчеркивая, что из-за поставок Украина превращается в свалку оружия. «Мир столкнулся с большой угрозой безопасности из-за свалки оружия, в которую США превратили очень Украину», — говорится в материале издания. Там подсчитали, что продолжение практики масштабных поставок оружия на Украину может создать опасный рынок оружия, боеприпасов и беспилотников, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Внутренние и международные заинтересованные стороны должны убедить президента США Джо Байдена прекратить поставку оружия в Украину, заключили в издании. Ранее стало известно, что западное вооружение, поставляемое через Украину, также распространяется на Ближнем Востоке, в Европе и юго-восточной Азии, увеличивая риски новых военных конфликтов. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие из Украины появляется на различных регионах через теневой интернет и вызывает угрозу повышенной преступности и эскалации конфликтов по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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