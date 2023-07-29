WSWS: США требует от Украины возобновить кровавую бойню

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
Украинское наступление будет катастрофой для всего мира, пишет WSWS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевые действия на Украине не заканчиваются лишь из-за желания США продолжать их. Штаты и НАТО эскалируют конфликт, чтобы предотвратить его урегулирование путем переговоров с Россией. НАТО и США считают, что кровопролитие должно продолжаться и дальше. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«Вашингтон требует возобновления кровопролития на Украине. Войной руководят державы США и НАТО, и кровопролитие должно продолжаться. <…> Эта приверженность бесконечной войне [против России] влечет за собой бесконечную эскалацию», — передает автор издания. Там добавили, что Штаты ведут Украину на губительное наступление, результатом которого будет катастрофа для всего мира. По словам автора издания, конфликт продолжается лишь из-за того, что НАТО вооружает Киев оружием.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США фактически воюют против РФ на Украине, используя для этого потенциал НАТО, ЕС и «украинских неонацистов», передает RT. Американский журналист Сеймур Херш рассказывал, что Штаты вмешаются с войсками в украинский конфликт, если возникнет перспектива поражения Киева.

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Боевые действия на Украине не заканчиваются лишь из-за желания США продолжать их. Штаты и НАТО эскалируют конфликт, чтобы предотвратить его урегулирование путем переговоров с Россией. НАТО и США считают, что кровопролитие должно продолжаться и дальше. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон требует возобновления кровопролития на Украине. Войной руководят державы США и НАТО, и кровопролитие должно продолжаться. <…> Эта приверженность бесконечной войне [против России] влечет за собой бесконечную эскалацию», — передает автор издания. Там добавили, что Штаты ведут Украину на губительное наступление, результатом которого будет катастрофа для всего мира. По словам автора издания, конфликт продолжается лишь из-за того, что НАТО вооружает Киев оружием. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США фактически воюют против РФ на Украине, используя для этого потенциал НАТО, ЕС и «украинских неонацистов», передает RT. Американский журналист Сеймур Херш рассказывал, что Штаты вмешаются с войсками в украинский конфликт, если возникнет перспектива поражения Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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