WSWS: США требует от Украины возобновить кровавую бойню

29 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Украинское наступление будет катастрофой для всего мира, пишет WSWS Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые действия на Украине не заканчиваются лишь из-за желания США продолжать их. Штаты и НАТО эскалируют конфликт, чтобы предотвратить его урегулирование путем переговоров с Россией. НАТО и США считают, что кровопролитие должно продолжаться и дальше. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон требует возобновления кровопролития на Украине. Войной руководят державы США и НАТО, и кровопролитие должно продолжаться. <…> Эта приверженность бесконечной войне [против России] влечет за собой бесконечную эскалацию», — передает автор издания . Там добавили, что Штаты ведут Украину на губительное наступление, результатом которого будет катастрофа для всего мира. По словам автора издания, конфликт продолжается лишь из-за того, что НАТО вооружает Киев оружием.



Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США фактически воюют против РФ на Украине, используя для этого потенциал НАТО, ЕС и «украинских неонацистов», передает RT. Американский журналист Сеймур Херш рассказывал, что Штаты вмешаются с войсками в украинский конфликт, если возникнет перспектива поражения Киева.

Боевые действия на Украине не заканчиваются лишь из-за желания США продолжать их. Штаты и НАТО эскалируют конфликт, чтобы предотвратить его урегулирование путем переговоров с Россией. НАТО и США считают, что кровопролитие должно продолжаться и дальше. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон требует возобновления кровопролития на Украине. Войной руководят державы США и НАТО, и кровопролитие должно продолжаться. <…> Эта приверженность бесконечной войне [против России] влечет за собой бесконечную эскалацию», — передает автор издания. Там добавили, что Штаты ведут Украину на губительное наступление, результатом которого будет катастрофа для всего мира. По словам автора издания, конфликт продолжается лишь из-за того, что НАТО вооружает Киев оружием. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США фактически воюют против РФ на Украине, используя для этого потенциал НАТО, ЕС и «украинских неонацистов», передает RT. Американский журналист Сеймур Херш рассказывал, что Штаты вмешаются с войсками в украинский конфликт, если возникнет перспектива поражения Киева.