В Калужской области на трассу упали два беспилотника

В Калужской области на автодорогу упали два беспилотника. Территория была оцеплена. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем
Также он подчеркнул, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на дороге были организованы пути объезда.
Ранее стало известно, что в Калужской области упал дрон, который выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Также в экстренных службах сообщили, что беспилотник образовал воронку диаметром более шести метров после взрыва.
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