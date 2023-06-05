В Калужской области на трассу упали два беспилотника

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Из-за падения БПЛА территория автодороги была оцеплена, заявил Владислав Шапша Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Калужской области на автодорогу упали два беспилотника. Территория была оцеплена. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его словам, детонации беспилотников не произошло.

Также он подчеркнул, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на дороге были организованы пути объезда.

Ранее стало известно, что в Калужской области упал дрон, который выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Также в экстренных службах сообщили, что беспилотник образовал воронку диаметром более шести метров после взрыва.

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В Калужской области на автодорогу упали два беспилотника. Территория была оцеплена. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. «Сегодня утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его словам, детонации беспилотников не произошло. Также он подчеркнул, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на дороге были организованы пути объезда. Ранее стало известно, что в Калужской области упал дрон, который выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Также в экстренных службах сообщили, что беспилотник образовал воронку диаметром более шести метров после взрыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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