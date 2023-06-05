В Калужской области на трассу упали два беспилотника

05 июня 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Из-за падения БПЛА территория автодороги была оцеплена, заявил Владислав Шапша Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Калужской области на автодорогу упали два беспилотника. Территория была оцеплена. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. «Сегодня утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале . По его словам, детонации беспилотников не произошло. Также он подчеркнул, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на дороге были организованы пути объезда. Ранее стало известно, что в Калужской области упал дрон, который выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Также в экстренных службах сообщили, что беспилотник образовал воронку диаметром более шести метров после взрыва.

В Калужской области на автодорогу упали два беспилотника. Территория была оцеплена. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. «Сегодня утром на автодороге М3 „Украина“ на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. По его словам, детонации беспилотников не произошло. Также он подчеркнул, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на дороге были организованы пути объезда. Ранее стало известно, что в Калужской области упал дрон, который выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Также в экстренных службах сообщили, что беспилотник образовал воронку диаметром более шести метров после взрыва.