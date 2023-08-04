Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
На 161-м километре трассы Курган — Тюмень автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили сотрудники МЧС.
«На трассе Курган — Тюмень поворот на село Леваши водителем Hyundai Solaris был сбит пешеход. Мужчина переходил через дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он погиб», — передает telegram-канал «Пожарочка онлайн».
Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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