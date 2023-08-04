На трассе Курган — Тюмень погиб пешеход. Фото

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото:

На 161-м километре трассы Курган — Тюмень автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили сотрудники МЧС.

«На трассе Курган — Тюмень поворот на село Леваши водителем Hyundai Solaris был сбит пешеход. Мужчина переходил через дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он погиб», — передает telegram-канал «Пожарочка онлайн».

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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На 161-м километре трассы Курган — Тюмень автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили сотрудники МЧС. «На трассе Курган — Тюмень поворот на село Леваши водителем Hyundai Solaris был сбит пешеход. Мужчина переходил через дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он погиб», — передает telegram-канал «Пожарочка онлайн». Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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