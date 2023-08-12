«Гуаньча»: план по истощению России при помощи Украины провалился

13 августа 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Украина потеряла более 20% военной техники и вооружений с начала контрнаступления, отмечается в публикации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План США по ослаблению России провалился. Об этом сообщил обозреватель китайского издание «Гуанча» Дау Ланьцзян, отметив, что в цели Вашингтона входило ослабление России путем опосредованного конфликта на Украине. «Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», — написал обозреватель в своем материале . Он также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество тяжелой техники, поэтому они вынуждены больше задействовать пехоту. Из-за такой смены тактики, Украина несет большие потери. По данным обозревателя, после начала контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники. Часть их них была поставлена со стороны Запада. Раннее украинское издание УНИАН сообщало, что Киев пытается переложить ответственность за провал в контрнаступлении на НАТО. Это связано с тем, что западные советники дают рекомендации, не учитывая украинские проблемы.

План США по ослаблению России провалился. Об этом сообщил обозреватель китайского издание «Гуанча» Дау Ланьцзян, отметив, что в цели Вашингтона входило ослабление России путем опосредованного конфликта на Украине. «Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», — написал обозреватель в своем материале. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество тяжелой техники, поэтому они вынуждены больше задействовать пехоту. Из-за такой смены тактики, Украина несет большие потери. По данным обозревателя, после начала контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники. Часть их них была поставлена со стороны Запада. Раннее украинское издание УНИАН сообщало, что Киев пытается переложить ответственность за провал в контрнаступлении на НАТО. Это связано с тем, что западные советники дают рекомендации, не учитывая украинские проблемы.