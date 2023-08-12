12 августа 2023

«Гуаньча»: план по истощению России при помощи Украины провалился

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Украина потеряла более 20% военной техники и вооружений с начала контрнаступления, отмечается в публикации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План США по ослаблению России провалился. Об этом сообщил обозреватель китайского издание «Гуанча» Дау Ланьцзян, отметив, что в цели Вашингтона входило ослабление России путем опосредованного конфликта на Украине.

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», — написал обозреватель в своем материале. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество тяжелой техники, поэтому они вынуждены больше задействовать пехоту. Из-за такой смены тактики, Украина несет большие потери.

По данным обозревателя, после начала контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники. Часть их них была поставлена со стороны Запада.

Раннее украинское издание УНИАН сообщало, что Киев пытается переложить ответственность за провал в контрнаступлении на НАТО. Это связано с тем, что западные советники дают рекомендации, не учитывая украинские проблемы.

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План США по ослаблению России провалился. Об этом сообщил обозреватель китайского издание «Гуанча» Дау Ланьцзян, отметив, что в цели Вашингтона входило ослабление России путем опосредованного конфликта на Украине. «Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги», — написал обозреватель в своем материале. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество тяжелой техники, поэтому они вынуждены больше задействовать пехоту. Из-за такой смены тактики, Украина несет большие потери. По данным обозревателя, после начала контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники. Часть их них была поставлена со стороны Запада. Раннее украинское издание УНИАН сообщало, что Киев пытается переложить ответственность за провал в контрнаступлении на НАТО. Это связано с тем, что западные советники дают рекомендации, не учитывая украинские проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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