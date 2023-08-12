УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО

13 августа 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Украинское наступление не принесло Киеву существенных успехов за два месяца Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с ошибками, которые допускает военное руководство НАТО. Об этом сообщает украинское издание УНИАН. Там уточнили, что штабы ВСУ начинают игнорировать западных союзников. «После провала армии Украины во время контрнаступления наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. Однако те пытаются оправдываться. Дескать, проблема кроется не НАТОвских доктринах и советниках, а в самих украинских военных», — говорится в материале. Разногласия возникли из-за доктрины НАТО. В ней указано, что операции должны проводиться при доминировании в воздухе. Однако преимущество в воздухе остается до сих пор за Россией, уточнили там. В УНИАН отметили, что в альянс долгое время «осваивал деньги» и не инвестировал их в военное дело. Если Украина проиграет в противостоянии с Россией, то это будет означать, что вся военная помощь для Киева была потрачена зря, уточняется в публикации. В УНИАН подчеркнули, что США не передают Украине истребители F-16 по причине того, что ВС РФ с легкостью их собьют. Однако президент США Джо Байден в июле все же анонсировал передачу Украине данного типа истребителей, не обозначив точные сроки, передает издание «Ридус». Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщала, что НАТО обрекла Украину на безнадежную битву с Россией. По мнению журналистов, Украина получает военную помощь только ради выполнения целей, который были поставлены в альянсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с ошибками, которые допускает военное руководство НАТО. Об этом сообщает украинское издание УНИАН. Там уточнили, что штабы ВСУ начинают игнорировать западных союзников. «После провала армии Украины во время контрнаступления наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. Однако те пытаются оправдываться. Дескать, проблема кроется не НАТОвских доктринах и советниках, а в самих украинских военных», — говорится в материале. Разногласия возникли из-за доктрины НАТО. В ней указано, что операции должны проводиться при доминировании в воздухе. Однако преимущество в воздухе остается до сих пор за Россией, уточнили там. В УНИАН отметили, что в альянс долгое время «осваивал деньги» и не инвестировал их в военное дело. Если Украина проиграет в противостоянии с Россией, то это будет означать, что вся военная помощь для Киева была потрачена зря, уточняется в публикации. В УНИАН подчеркнули, что США не передают Украине истребители F-16 по причине того, что ВС РФ с легкостью их собьют. Однако президент США Джо Байден в июле все же анонсировал передачу Украине данного типа истребителей, не обозначив точные сроки, передает издание «Ридус». Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщала, что НАТО обрекла Украину на безнадежную битву с Россией. По мнению журналистов, Украина получает военную помощь только ради выполнения целей, который были поставлены в альянсе.