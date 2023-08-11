11 августа 2023

Кандидат в президенты США дал гарантии, что Украина не вступит в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гарантии не вступления Украины в НАТО Рамасвами даст в случае своей победы на выборах Фото:

Кандидат на должность президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году готов гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он заявил в соцсети.

«Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — сообщил Рамасвами в социальной сети X (ранее Twitter). В ответ от России он ждет прекращения сотрудничества с Китаем, отказ от военного присутствия на Западе и вывоз ядерного оружия из Калининграда.

Ранее США подчеркнули, что Киев обязан достичь стандартов, чтобы претендовать на вступление в альянс. Бывший украинский президент Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.

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Кандидат на должность президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году готов гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он заявил в соцсети. «Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — сообщил Рамасвами в социальной сети X (ранее Twitter). В ответ от России он ждет прекращения сотрудничества с Китаем, отказ от военного присутствия на Западе и вывоз ядерного оружия из Калининграда. Ранее США подчеркнули, что Киев обязан достичь стандартов, чтобы претендовать на вступление в альянс. Бывший украинский президент Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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