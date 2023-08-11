Кандидат в президенты США дал гарантии, что Украина не вступит в НАТО

12 августа 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Гарантии не вступления Украины в НАТО Рамасвами даст в случае своей победы на выборах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кандидат на должность президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году готов гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он заявил в соцсети. «Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — сообщил Рамасвами в социальной сети X (ранее Twitter). В ответ от России он ждет прекращения сотрудничества с Китаем, отказ от военного присутствия на Западе и вывоз ядерного оружия из Калининграда. Ранее США подчеркнули, что Киев обязан достичь стандартов, чтобы претендовать на вступление в альянс. Бывший украинский президент Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.

Кандидат на должность президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году готов гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он заявил в соцсети. «Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — сообщил Рамасвами в социальной сети X (ранее Twitter). В ответ от России он ждет прекращения сотрудничества с Китаем, отказ от военного присутствия на Западе и вывоз ядерного оружия из Калининграда. Ранее США подчеркнули, что Киев обязан достичь стандартов, чтобы претендовать на вступление в альянс. Бывший украинский президент Петр Порошенко обвинил нынешнего главу страны Владимира Зеленского в том, что тот создает помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Он связал это с проблемами в экономической системе.