Важность коррумпированной Украины сильно поднялась для стран НАТО во время спецоперации России. Об этом сообщил обозреватель Тед Гален Карпентер, отметив заоблачную важность Украины со стороны США и НАТО.
«Лидеры США и НАТО подняли важность Украины до заоблачного уровня. <…> Трудно понять, как коррумпированная, экономически неблагополучная страна среднего размера в Восточной Европе стала настолько важной для США и их союзников», — говорится в материале The American Conservative. Обозреватель не исключил, что военный конфликт на Украине создает ядерные угрозы.
Карпентер отметил, что после начала спецоперации России на Украине Белый дом осудил действия Москвы. В США отмечали, что Россия представляет угрозу глобальному миру.
Россия начала спецоперацию на Украине из-за действия киевских властей. Они несколько лет обстреливали мирных жителей Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что начало спецоперации — вынужденная мера.
В планы российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что нынешняя власть на Украине не помнит своих предков и симпатизирует нацизму, передает портал «Дни.ру».
Важность коррумпированной Украины сильно поднялась для стран НАТО во время спецоперации России. Об этом сообщил обозреватель Тед Гален Карпентер, отметив заоблачную важность Украины со стороны США и НАТО. «Лидеры США и НАТО подняли важность Украины до заоблачного уровня. <…> Трудно понять, как коррумпированная, экономически неблагополучная страна среднего размера в Восточной Европе стала настолько важной для США и их союзников», — говорится в материале The American Conservative. Обозреватель не исключил, что военный конфликт на Украине создает ядерные угрозы. Карпентер отметил, что после начала спецоперации России на Украине Белый дом осудил действия Москвы. В США отмечали, что Россия представляет угрозу глобальному миру. Россия начала спецоперацию на Украине из-за действия киевских властей. Они несколько лет обстреливали мирных жителей Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что начало спецоперации — вынужденная мера. В планы российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что нынешняя власть на Украине не помнит своих предков и симпатизирует нацизму, передает портал «Дни.ру».