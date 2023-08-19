Mash: боевую гранату обнаружили у пассажира в аэропорту Владивостока

19 августа 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Боевая граната была найдена у пассажира в аэропорту Владивостока Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU У пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский изъяли боевую гранату. Мужчина, который пронес гранату, заявил, что не знает, как она оказалась в его багаже. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату Ф1 изъяли у пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Оперативники сразу оцепили место, изъяли снаряд и пригласили товарища на беседу», — говорится в публикации. Задержанный мужчина рассказал, что впервые видит гранату и не знает, как она попала ему в багаж. Отмечается, что аэропорт Владивостока эвакуировать не стали.

У пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский изъяли боевую гранату. Мужчина, который пронес гранату, заявил, что не знает, как она оказалась в его багаже. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату Ф1 изъяли у пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Оперативники сразу оцепили место, изъяли снаряд и пригласили товарища на беседу», — говорится в публикации. Задержанный мужчина рассказал, что впервые видит гранату и не знает, как она попала ему в багаж. Отмечается, что аэропорт Владивостока эвакуировать не стали.