Mash: боевую гранату обнаружили у пассажира в аэропорту Владивостока

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Боевая граната была найдена у пассажира в аэропорту Владивостока Фото:

У пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский изъяли боевую гранату. Мужчина, который пронес гранату, заявил, что не знает, как она оказалась в его багаже. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Боевую гранату Ф1 изъяли у пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Оперативники сразу оцепили место, изъяли снаряд и пригласили товарища на беседу», — говорится в публикации. Задержанный мужчина рассказал, что впервые видит гранату и не знает, как она попала ему в багаж. Отмечается, что аэропорт Владивостока эвакуировать не стали.

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У пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский изъяли боевую гранату. Мужчина, который пронес гранату, заявил, что не знает, как она оказалась в его багаже. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату Ф1 изъяли у пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Оперативники сразу оцепили место, изъяли снаряд и пригласили товарища на беседу», — говорится в публикации. Задержанный мужчина рассказал, что впервые видит гранату и не знает, как она попала ему в багаж. Отмечается, что аэропорт Владивостока эвакуировать не стали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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