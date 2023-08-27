27 августа 2023

Море спасло ребенка от стаи собак в Махачкале. Видео

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Собаки загнали мальчика в море Фото:

В Махачкале стая собак напала на мальчика, который сумел спастись от животных в море. Видео происшествия опубликовали очевидцы.

«Стая собак напала на ребенка в Махачкале. Мальчик чудом спасся, успев забежать в море», — сообщает telegram-канал Baza.

На видео можно рассмотреть, что за ребенком, на вид которому около 10-12 лет, погналась стая собак, насчитывающая десять особей. Животные с лаем практически настигли мальчика, который сумел добежать до моря.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа собака напала на детей, которые шли на тренировку по боксу в Златоусте (Челябинская область). Один из детей получил серьезные травмы.

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В Махачкале стая собак напала на мальчика, который сумел спастись от животных в море. Видео происшествия опубликовали очевидцы. «Стая собак напала на ребенка в Махачкале. Мальчик чудом спасся, успев забежать в море», — сообщает telegram-канал Baza. На видео можно рассмотреть, что за ребенком, на вид которому около 10-12 лет, погналась стая собак, насчитывающая десять особей. Животные с лаем практически настигли мальчика, который сумел добежать до моря. Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа собака напала на детей, которые шли на тренировку по боксу в Златоусте (Челябинская область). Один из детей получил серьезные травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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