Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой

12 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

«Ямал» объявил о продаже билетов на рейс Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса из Тюмени в Новый Уренгой на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика. «Дополнительный рейс 9893 Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября. Вылет из Тюмени в 08:05, билеты можно приобрести на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что воздушный перевозчик вводил дополнительные рейсы на популярные направления. В конце августа можно было купить билеты в Москву и Уфу.

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса из Тюмени в Новый Уренгой на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика. «Дополнительный рейс 9893 Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября. Вылет из Тюмени в 08:05, билеты можно приобрести на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что воздушный перевозчик вводил дополнительные рейсы на популярные направления. В конце августа можно было купить билеты в Москву и Уфу.