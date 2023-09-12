Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
«Ямал» объявил о продаже билетов на рейс Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября Фото:

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса из Тюмени в Новый Уренгой на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика.

«Дополнительный рейс 9893 Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября. Вылет из Тюмени в 08:05, билеты можно приобрести на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что воздушный перевозчик вводил дополнительные рейсы на популярные направления. В конце августа можно было купить билеты в Москву и Уфу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса из Тюмени в Новый Уренгой на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика. «Дополнительный рейс 9893 Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября. Вылет из Тюмени в 08:05, билеты можно приобрести на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что воздушный перевозчик вводил дополнительные рейсы на популярные направления. В конце августа можно было купить билеты в Москву и Уфу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...