Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой

«Ямал» объявил о продаже билетов на рейс Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября
Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительного рейса из Тюмени в Новый Уренгой на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика.
«Дополнительный рейс 9893 Тюмень — Новый Уренгой 16 сентября. Вылет из Тюмени в 08:05, билеты можно приобрести на сайте авиакомпании», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что воздушный перевозчик вводил дополнительные рейсы на популярные направления. В конце августа можно было купить билеты в Москву и Уфу.
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