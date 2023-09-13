Нарколог Поддубный опроверг существование «кинонаркотика»

Нарколог Поддубный опроверг существование андренохрома
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Адренохром является производной от адреналина, сообщил Антон Поддубный Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что из надпочечных выделений миллионов детей делают наркотик андренохром. О препарате, в том числе, рассказывалось в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стала известно, что эта информация — фейк. Как рассказал URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный, такого наркотика не существует.

«Этот препарат не относится к наркотическим веществам, это производная адреналина. Мы с такими пациентами не встречались. Ни со взрослыми, ни с детьми», — рассказал Антон Поддубный.

В распространяемых сообщениях также говорилось о том, что из-за употребления адренохрома у людей начинают светиться глаза. По словам Поддубного, эта информация также не соответствует действительности.

Сообщения о том, что адренохром является наркотиком, который добывают из детей, распространились после того, как известный журналист Хантер Томпсон написал книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а впоследствии по ней был снят фильм. Его режиссер Терри Гиллиам признавал, что эпизод с употреблением андренохрома — художественный вымысел, и в реальности такого наркотика не существует.

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В социальных сетях начали распространять информацию о том, что из надпочечных выделений миллионов детей делают наркотик андренохром. О препарате, в том числе, рассказывалось в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стала известно, что эта информация — фейк. Как рассказал URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный, такого наркотика не существует. «Этот препарат не относится к наркотическим веществам, это производная адреналина. Мы с такими пациентами не встречались. Ни со взрослыми, ни с детьми», — рассказал Антон Поддубный. В распространяемых сообщениях также говорилось о том, что из-за употребления адренохрома у людей начинают светиться глаза. По словам Поддубного, эта информация также не соответствует действительности. Сообщения о том, что адренохром является наркотиком, который добывают из детей, распространились после того, как известный журналист Хантер Томпсон написал книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а впоследствии по ней был снят фильм. Его режиссер Терри Гиллиам признавал, что эпизод с употреблением андренохрома — художественный вымысел, и в реальности такого наркотика не существует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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