Нарколог Поддубный опроверг существование «кинонаркотика»

Нарколог Поддубный опроверг существование андренохрома

13 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Адренохром является производной от адреналина, сообщил Антон Поддубный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях начали распространять информацию о том, что из надпочечных выделений миллионов детей делают наркотик андренохром. О препарате, в том числе, рассказывалось в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стала известно, что эта информация — фейк. Как рассказал URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный, такого наркотика не существует. «Этот препарат не относится к наркотическим веществам, это производная адреналина. Мы с такими пациентами не встречались. Ни со взрослыми, ни с детьми», — рассказал Антон Поддубный. В распространяемых сообщениях также говорилось о том, что из-за употребления адренохрома у людей начинают светиться глаза. По словам Поддубного, эта информация также не соответствует действительности. Сообщения о том, что адренохром является наркотиком, который добывают из детей, распространились после того, как известный журналист Хантер Томпсон написал книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а впоследствии по ней был снят фильм. Его режиссер Терри Гиллиам признавал , что эпизод с употреблением андренохрома — художественный вымысел, и в реальности такого наркотика не существует.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что из надпочечных выделений миллионов детей делают наркотик андренохром. О препарате, в том числе, рассказывалось в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стала известно, что эта информация — фейк. Как рассказал URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный, такого наркотика не существует. «Этот препарат не относится к наркотическим веществам, это производная адреналина. Мы с такими пациентами не встречались. Ни со взрослыми, ни с детьми», — рассказал Антон Поддубный. В распространяемых сообщениях также говорилось о том, что из-за употребления адренохрома у людей начинают светиться глаза. По словам Поддубного, эта информация также не соответствует действительности. Сообщения о том, что адренохром является наркотиком, который добывают из детей, распространились после того, как известный журналист Хантер Томпсон написал книгу «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а впоследствии по ней был снят фильм. Его режиссер Терри Гиллиам признавал, что эпизод с употреблением андренохрома — художественный вымысел, и в реальности такого наркотика не существует.