26 сентября 2023

Депутаты предложили отменить НДФЛ для части россиян

Лидер ЛДПР Слуцкий: необходимо отменить НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, деньги, налог, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Авторы считают, инициатива повысит уровень жизни части россиян Фото:

В России хотят отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести соответствущий проект закона на рассмотрение в Госдуму.

«Лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни», — указано в пояснительной записке к документу. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан, подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с «Известиями».

По мнению инициаторов, указанная сумма является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. При этом в кабмине посчитали, что проект не доработан, так как этой льготой смогут воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.

В августе правительство страны утвердило новый список премий, за которые победители определенных всероссийских конкурсов освобождаются от уплаты НДФЛ. Также член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева в беседе с URA.RU рассказала, как россиянам получить налоговый вычет сразу за четыре года. Такая возможность есть у пенсионеров при покупке квартиры.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести соответствущий проект закона на рассмотрение в Госдуму. «Лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни», — указано в пояснительной записке к документу. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан, подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с «Известиями». По мнению инициаторов, указанная сумма является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. При этом в кабмине посчитали, что проект не доработан, так как этой льготой смогут воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим. В августе правительство страны утвердило новый список премий, за которые победители определенных всероссийских конкурсов освобождаются от уплаты НДФЛ. Также член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева в беседе с URA.RU рассказала, как россиянам получить налоговый вычет сразу за четыре года. Такая возможность есть у пенсионеров при покупке квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...