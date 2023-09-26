Депутаты предложили отменить НДФЛ для части россиян

В России хотят отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести соответствущий проект закона на рассмотрение в Госдуму.
«Лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни», — указано в пояснительной записке к документу. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан, подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с «Известиями».
По мнению инициаторов, указанная сумма является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. При этом в кабмине посчитали, что проект не доработан, так как этой льготой смогут воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.
В августе правительство страны утвердило новый список премий, за которые победители определенных всероссийских конкурсов освобождаются от уплаты НДФЛ. Также член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева в беседе с URA.RU рассказала, как россиянам получить налоговый вычет сразу за четыре года. Такая возможность есть у пенсионеров при покупке квартиры.
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