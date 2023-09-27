Украинская сборная не сможет сыграть в пляжный футбол из-за белорусов

Украина не сыграет на ЧМ по пляжному футболу из-за участия в нем белорусов
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, мяч, футбол, песок, футбольный мяч, пляжный футбол
Украина отказалась участвовать на ЧМ по пляжному футболу вместе с белорусами Фото:

Сборная Украины по пляжному футболу не сможет участвовать на предстоящем чемпионате мира из-за запрета на участие в международных соревнованиях, где также присутствуют представители России и Беларуси. Об этом рассказали в Ассоциации пляжного футбола Украины.

«Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира», — сообщается на официальном сайте ассоциации. Там добавили, что Украина обратилась к международным футбольным организациям с просьбой исключить сборную Беларуси из состава участников грядущего первенства. Однако официальные представители федерации отказались от этой инициативы и также отклонили предложение о выступлении белорусов без национальных символов.

На Украине существует указ Министерства молодежи и спорта, запрещающий участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, в которых также соревнуются спортсмены или команды, представляющие Россию и Беларусь. В связи с этим сборная Украины по пляжному футболу не сможет принять участие в чемпионате мира в ОАЭ, заключили в ассоциации.

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Сборная Украины по пляжному футболу не сможет участвовать на предстоящем чемпионате мира из-за запрета на участие в международных соревнованиях, где также присутствуют представители России и Беларуси. Об этом рассказали в Ассоциации пляжного футбола Украины. «Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира», — сообщается на официальном сайте ассоциации. Там добавили, что Украина обратилась к международным футбольным организациям с просьбой исключить сборную Беларуси из состава участников грядущего первенства. Однако официальные представители федерации отказались от этой инициативы и также отклонили предложение о выступлении белорусов без национальных символов. На Украине существует указ Министерства молодежи и спорта, запрещающий участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, в которых также соревнуются спортсмены или команды, представляющие Россию и Беларусь. В связи с этим сборная Украины по пляжному футболу не сможет принять участие в чемпионате мира в ОАЭ, заключили в ассоциации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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