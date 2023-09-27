Украинская сборная не сможет сыграть в пляжный футбол из-за белорусов

Украина не сыграет на ЧМ по пляжному футболу из-за участия в нем белорусов

27 сентября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Украина отказалась участвовать на ЧМ по пляжному футболу вместе с белорусами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сборная Украины по пляжному футболу не сможет участвовать на предстоящем чемпионате мира из-за запрета на участие в международных соревнованиях, где также присутствуют представители России и Беларуси. Об этом рассказали в Ассоциации пляжного футбола Украины. «Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира», — сообщается на официальном сайте ассоциации. Там добавили, что Украина обратилась к международным футбольным организациям с просьбой исключить сборную Беларуси из состава участников грядущего первенства. Однако официальные представители федерации отказались от этой инициативы и также отклонили предложение о выступлении белорусов без национальных символов. На Украине существует указ Министерства молодежи и спорта, запрещающий участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, в которых также соревнуются спортсмены или команды, представляющие Россию и Беларусь. В связи с этим сборная Украины по пляжному футболу не сможет принять участие в чемпионате мира в ОАЭ, заключили в ассоциации.

Сборная Украины по пляжному футболу не сможет участвовать на предстоящем чемпионате мира из-за запрета на участие в международных соревнованиях, где также присутствуют представители России и Беларуси. Об этом рассказали в Ассоциации пляжного футбола Украины. «Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира», — сообщается на официальном сайте ассоциации. Там добавили, что Украина обратилась к международным футбольным организациям с просьбой исключить сборную Беларуси из состава участников грядущего первенства. Однако официальные представители федерации отказались от этой инициативы и также отклонили предложение о выступлении белорусов без национальных символов. На Украине существует указ Министерства молодежи и спорта, запрещающий участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, в которых также соревнуются спортсмены или команды, представляющие Россию и Беларусь. В связи с этим сборная Украины по пляжному футболу не сможет принять участие в чемпионате мира в ОАЭ, заключили в ассоциации.