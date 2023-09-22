Второй украинский борец отказался от фото с россиянином на пьедестале

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Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, медали, пьедестал, грегорин тея, семеренко вали, семенов сергей, варвинец ирина, прима артем, виткова вероника, соукалова габриэла, моравец ондржей, шлезингр михаил, мали андреа, бауэр клемен, облак ленарт, награждение
На чемпионате мира в Белграде украинский спортсмен отказался от фото с россиянином Фото:

На чемпионате мира в Белграде борец из Украины греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушел с пьедестала почета, когда россиянин Ауэс Гонибов и остальные призеры делали совместное фото. Об этом сообщил корреспондент. Это уже второй спортсмен из Украины, который не поднялся на подиум для общего фото.

«Фильчаков и Гонибов завоевали на турнире в Сербии бронзовые награды. Победил азербайджанец Рафик Гусейнов, вторым стал иранец Алиреза Мохмадипиани. Когда Гусейнов, Мохмадипиани и Гонибов встали на одну ступень для фотографирования, Фильчаков сошел с пьедестала и покинул соревновательную часть арены», — рассказал корреспондент «Матч ТВ».

По словам корреспондента, когда представили Фильчакова, Гонибов похлопал в знак уважения. При этом украинец при представлении российского спортсмена этого делать не стал.

Ранее украинский спортсмен Василий Михайлов, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате по борьбе, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Все остальные медалисты поднялись на подиум, чтобы сделать совместное фото.

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На чемпионате мира в Белграде борец из Украины греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушел с пьедестала почета, когда россиянин Ауэс Гонибов и остальные призеры делали совместное фото. Об этом сообщил корреспондент. Это уже второй спортсмен из Украины, который не поднялся на подиум для общего фото. «Фильчаков и Гонибов завоевали на турнире в Сербии бронзовые награды. Победил азербайджанец Рафик Гусейнов, вторым стал иранец Алиреза Мохмадипиани. Когда Гусейнов, Мохмадипиани и Гонибов встали на одну ступень для фотографирования, Фильчаков сошел с пьедестала и покинул соревновательную часть арены», — рассказал корреспондент «Матч ТВ». По словам корреспондента, когда представили Фильчакова, Гонибов похлопал в знак уважения. При этом украинец при представлении российского спортсмена этого делать не стал. Ранее украинский спортсмен Василий Михайлов, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате по борьбе, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Все остальные медалисты поднялись на подиум, чтобы сделать совместное фото.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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