Второй украинский борец отказался от фото с россиянином на пьедестале

22 сентября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

На чемпионате мира в Белграде украинский спортсмен отказался от фото с россиянином Фото: Николай Бастриков © URA.RU На чемпионате мира в Белграде борец из Украины греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушел с пьедестала почета, когда россиянин Ауэс Гонибов и остальные призеры делали совместное фото. Об этом сообщил корреспондент. Это уже второй спортсмен из Украины, который не поднялся на подиум для общего фото. «Фильчаков и Гонибов завоевали на турнире в Сербии бронзовые награды. Победил азербайджанец Рафик Гусейнов, вторым стал иранец Алиреза Мохмадипиани. Когда Гусейнов, Мохмадипиани и Гонибов встали на одну ступень для фотографирования, Фильчаков сошел с пьедестала и покинул соревновательную часть арены», — рассказал корреспондент «Матч ТВ». По словам корреспондента, когда представили Фильчакова, Гонибов похлопал в знак уважения. При этом украинец при представлении российского спортсмена этого делать не стал. Ранее украинский спортсмен Василий Михайлов, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате по борьбе, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Все остальные медалисты поднялись на подиум, чтобы сделать совместное фото.

На чемпионате мира в Белграде борец из Украины греко-римского стиля Ярослав Фильчаков ушел с пьедестала почета, когда россиянин Ауэс Гонибов и остальные призеры делали совместное фото. Об этом сообщил корреспондент. Это уже второй спортсмен из Украины, который не поднялся на подиум для общего фото. «Фильчаков и Гонибов завоевали на турнире в Сербии бронзовые награды. Победил азербайджанец Рафик Гусейнов, вторым стал иранец Алиреза Мохмадипиани. Когда Гусейнов, Мохмадипиани и Гонибов встали на одну ступень для фотографирования, Фильчаков сошел с пьедестала и покинул соревновательную часть арены», — рассказал корреспондент «Матч ТВ». По словам корреспондента, когда представили Фильчакова, Гонибов похлопал в знак уважения. При этом украинец при представлении российского спортсмена этого делать не стал. Ранее украинский спортсмен Василий Михайлов, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате по борьбе, отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Все остальные медалисты поднялись на подиум, чтобы сделать совместное фото.