В ООН раскрыли, сколько смогут продержаться больницы сектора Газа без топлива

В секторе Газа наблюдается отключение электроэнергии. Без электричества больницы смогут поддерживать свою работу не более двух суток, а всего топлива осталось на 48 часов. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«В больницах сектора Газа осталось топлива на несколько часов электричества в день, поскольку они вынуждены нормировать истощающиеся запасы», — уточнили в Управлении ООН. Сообщение приводится на официальном сайте организации. Отмечается, что топлива для генераторов хватит только на 48 часов.
Минздрав Палестины заявлял, что ЦАХАЛ уничтожил основные больницы в секторе Газа. Армия Израиля призывала эвакуироваться мирных жителей из северной части города в южную. В ВОЗ заявили, что эвакуация пациентов больницы будет равносильна смертному приговору для них. Палестинские боевики ХАМАС обратились в ООН с просьбой предоставить гуманитарную помощь, передает телеканал 360.
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