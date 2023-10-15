В ООН раскрыли, сколько смогут продержаться больницы сектора Газа без топлива

ООН: топлива для работы больниц в секторе Газа хватит на 48 часов
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Топлива осталось на несколько часов в день для работы больниц в секторе Газа, уточнили в ООН Фото:
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В секторе Газа наблюдается отключение электроэнергии. Без электричества больницы смогут поддерживать свою работу не более двух суток, а всего топлива осталось на 48 часов. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«В больницах сектора Газа осталось топлива на несколько часов электричества в день, поскольку они вынуждены нормировать истощающиеся запасы», — уточнили в Управлении ООН. Сообщение приводится на официальном сайте организации. Отмечается, что топлива для генераторов хватит только на 48 часов.

Минздрав Палестины заявлял, что ЦАХАЛ уничтожил основные больницы в секторе Газа. Армия Израиля призывала эвакуироваться мирных жителей из северной части города в южную. В ВОЗ заявили, что эвакуация пациентов больницы будет равносильна смертному приговору для них. Палестинские боевики ХАМАС обратились в ООН с просьбой предоставить гуманитарную помощь, передает телеканал 360.

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В секторе Газа наблюдается отключение электроэнергии. Без электричества больницы смогут поддерживать свою работу не более двух суток, а всего топлива осталось на 48 часов. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «В больницах сектора Газа осталось топлива на несколько часов электричества в день, поскольку они вынуждены нормировать истощающиеся запасы», — уточнили в Управлении ООН. Сообщение приводится на официальном сайте организации. Отмечается, что топлива для генераторов хватит только на 48 часов. Минздрав Палестины заявлял, что ЦАХАЛ уничтожил основные больницы в секторе Газа. Армия Израиля призывала эвакуироваться мирных жителей из северной части города в южную. В ВОЗ заявили, что эвакуация пациентов больницы будет равносильна смертному приговору для них. Палестинские боевики ХАМАС обратились в ООН с просьбой предоставить гуманитарную помощь, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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