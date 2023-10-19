Требование о продаже валюты коснулось иностранных «дочек» экспортеров

20 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Экспортеры должны следить за продажей валютной выручки дочерних фирм Фото: Илья Московец © URA.RU Экспортеры, которые продают часть валютной выручки на внутреннем рынке, должны обеспечить исполнение этого требования со стороны своих дочерних организаций, находящихся за пределами РФ. Это следует из опубликованного постановления правительства России. «Экспортеры обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами, имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты», — указано в документе. При этом данное условие касается и организаций, которые созданы в соответствии с законодательством других государств. Ранее крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю.

Экспортеры, которые продают часть валютной выручки на внутреннем рынке, должны обеспечить исполнение этого требования со стороны своих дочерних организаций, находящихся за пределами РФ. Это следует из опубликованного постановления правительства России. «Экспортеры обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами, имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты», — указано в документе. При этом данное условие касается и организаций, которые созданы в соответствии с законодательством других государств. Ранее крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю.