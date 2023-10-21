Mash: неизвестный помешал сесть двум самолетам в Пулково

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Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. , аэропорт, пулково
В Пулково задержали мужчину, помешавшего посадке двух самолетов Фото:

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу. Он помешал приземлиться двум самолетам. Об этом сообщил telegram-канал «Mash».

«При заходе на посадку командир корабля сообщил диспетчерам, что на ВПП находится человек. Самолет отправили на второй круг. <…> В этот момент приземлялся второй самолет, который сообщил о точно такой же проблеме — им мешал сеть человек на посадочной полосе», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала, неизвестного удалось задержать, когда второй самолет отправили на повторный круг над аэропортом. Посадка лайнеров возобновлена в штатном режиме.

Ранее Пулково закрывали из-за неопознанного летающего объекта. В связи с этим задействовали истребители, передают «Дни.ру».

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В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу. Он помешал приземлиться двум самолетам. Об этом сообщил telegram-канал «Mash». «При заходе на посадку командир корабля сообщил диспетчерам, что на ВПП находится человек. Самолет отправили на второй круг. <…> В этот момент приземлялся второй самолет, который сообщил о точно такой же проблеме — им мешал сеть человек на посадочной полосе», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, неизвестного удалось задержать, когда второй самолет отправили на повторный круг над аэропортом. Посадка лайнеров возобновлена в штатном режиме. Ранее Пулково закрывали из-за неопознанного летающего объекта. В связи с этим задействовали истребители, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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