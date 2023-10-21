Mash: неизвестный помешал сесть двум самолетам в Пулково

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу. Он помешал приземлиться двум самолетам. Об этом сообщил telegram-канал «Mash».
«При заходе на посадку командир корабля сообщил диспетчерам, что на ВПП находится человек. Самолет отправили на второй круг. <…> В этот момент приземлялся второй самолет, который сообщил о точно такой же проблеме — им мешал сеть человек на посадочной полосе», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала, неизвестного удалось задержать, когда второй самолет отправили на повторный круг над аэропортом. Посадка лайнеров возобновлена в штатном режиме.
Ранее Пулково закрывали из-за неопознанного летающего объекта. В связи с этим задействовали истребители, передают «Дни.ру».
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