07 ноября 2023

Франция продолжит тратить миллионы евро на помощь Украине

Франс-Пресс: Париж выделит Киеву 200 миллионов евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Франция продолжает поддерживать Украину, чтобы последняя закупала больше техники Фото:

Париж выделит 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы Киев мог продолжать закупку французского вооружения. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«Вы проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины», — обратился к членам парламента Себастьян Лекорню. Его слова передает «Франс Пресс». Новая финансовая поддержка будет выделена в качестве кредита.

Французский генерал Доминик Делавард ранее заявлял, что конфликт на Украине закончится на условиях России. В настоящий момент страны Запада продолжают поддержку Киева. Из-за отсутствия достаточного бюджета в США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.

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Париж выделит 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы Киев мог продолжать закупку французского вооружения. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. «Вы проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины», — обратился к членам парламента Себастьян Лекорню. Его слова передает «Франс Пресс». Новая финансовая поддержка будет выделена в качестве кредита. Французский генерал Доминик Делавард ранее заявлял, что конфликт на Украине закончится на условиях России. В настоящий момент страны Запада продолжают поддержку Киева. Из-за отсутствия достаточного бюджета в США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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