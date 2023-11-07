Франция продолжит тратить миллионы евро на помощь Украине

Париж выделит 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы Киев мог продолжать закупку французского вооружения. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
«Вы проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины», — обратился к членам парламента Себастьян Лекорню. Его слова передает «Франс Пресс». Новая финансовая поддержка будет выделена в качестве кредита.
Французский генерал Доминик Делавард ранее заявлял, что конфликт на Украине закончится на условиях России. В настоящий момент страны Запада продолжают поддержку Киева. Из-за отсутствия достаточного бюджета в США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.
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