WSJ: война в Израиле разрушила надежды Украины на прекращение конфликта

09 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Израильский конфликт поставил крест на надеждах Украины на проведение «саммита мира», пишет WSJ Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израильский конфликт с палестинским движением ХАМАС усложнил планы Украины организовать международный «саммит мира» с участием нейтральных по отношению к украинскому конфликту стран. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев намеревался провести саммит, чтобы убедить на нем нейтральные страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Однако израильские атаки по территории сектора Газа и позиция Запада, поддерживающего Израиль, привели к обвинениям в лицемерии и отказе развивающихся стран сотрудничать. По мнению авторов издания, украинский план по саммиту провалился. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского — единственный план, который рассматривается Западом, отметив, что другие планы, включая планы Китая и африканских стран, не получили такого же внимания. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал «формулу мира» украинского лидера нелепой и заявил, что она просто повторяет позицию США, передает Life .

Израильский конфликт с палестинским движением ХАМАС усложнил планы Украины организовать международный «саммит мира» с участием нейтральных по отношению к украинскому конфликту стран. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев намеревался провести саммит, чтобы убедить на нем нейтральные страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Однако израильские атаки по территории сектора Газа и позиция Запада, поддерживающего Израиль, привели к обвинениям в лицемерии и отказе развивающихся стран сотрудничать. По мнению авторов издания, украинский план по саммиту провалился. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского — единственный план, который рассматривается Западом, отметив, что другие планы, включая планы Китая и африканских стран, не получили такого же внимания. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал «формулу мира» украинского лидера нелепой и заявил, что она просто повторяет позицию США, передает Life.