ЕС исключил любые мирные предложения кроме плана Зеленского

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Запад исключил мирные планы Китая, Бразилии и африканских стран, заявил Жозеп Боррель Фото:
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«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского — единственный план по урегулированию конфликта, который рассматривался Западом. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что мирные планы Китая и африканских стран были отброшены в сторону.

«План Зеленского — единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы — от Китая, Бразилии, Африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY.

«Формула мира» Зеленского рассматривалась, в том числе, во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия). Однако предложения президента Украины были отвергнуты странами Глобального юга, передает RT. В рамках саммита также рассматривался альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией. Ранее свои предложения выдвигали Китай, Бразилия, Индонезия и Африка. Они включали в себя переговоры между Москвой и Киевом, но офис Зеленского назвал их невозможными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не согласится на заморозку конфликта в рамках мирного плана.

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«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского — единственный план по урегулированию конфликта, который рассматривался Западом. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что мирные планы Китая и африканских стран были отброшены в сторону. «План Зеленского — единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы — от Китая, Бразилии, Африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY. «Формула мира» Зеленского рассматривалась, в том числе, во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия). Однако предложения президента Украины были отвергнуты странами Глобального юга, передает RT. В рамках саммита также рассматривался альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией. Ранее свои предложения выдвигали Китай, Бразилия, Индонезия и Африка. Они включали в себя переговоры между Москвой и Киевом, но офис Зеленского назвал их невозможными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не согласится на заморозку конфликта в рамках мирного плана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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