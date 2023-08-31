ЕС исключил любые мирные предложения кроме плана Зеленского

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского — единственный план по урегулированию конфликта, который рассматривался Западом. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что мирные планы Китая и африканских стран были отброшены в сторону.
«План Зеленского — единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы — от Китая, Бразилии, Африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY.
«Формула мира» Зеленского рассматривалась, в том числе, во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия). Однако предложения президента Украины были отвергнуты странами Глобального юга, передает RT. В рамках саммита также рассматривался альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией. Ранее свои предложения выдвигали Китай, Бразилия, Индонезия и Африка. Они включали в себя переговоры между Москвой и Киевом, но офис Зеленского назвал их невозможными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не согласится на заморозку конфликта в рамках мирного плана.
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