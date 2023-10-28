Три страны отказались участвовать во встрече по Украине, на которую не позвали Россию

ТАСС: Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте
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На встрече обсуждается мирный план Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Египет, КНР и ОАЭ отказались принимать участие в переговорах по Украине на Мальте, куда не позвали Россию. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе.

«Во встрече не участвует Китай, а также Египет и ОАЭ, однако есть и новые члены, в частности, Армения, Ватикан и Мексика», — отметил собеседник ТАСС. Всего в ней участвуют 64 представителя лично и 10 — онлайн. На встрече обсуждается формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал Reuters, встреча проходит за закрытыми дверями. Ранее Китай отказался от участия в саммите из-за разногласий по мирным планам. Пекин считает, что переговоры по Украине должны стартовать до вывода российских войск из зоны СВО. Но Киев это не устраивает.

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Египет, КНР и ОАЭ отказались принимать участие в переговорах по Украине на Мальте, куда не позвали Россию. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе. «Во встрече не участвует Китай, а также Египет и ОАЭ, однако есть и новые члены, в частности, Армения, Ватикан и Мексика», — отметил собеседник ТАСС. Всего в ней участвуют 64 представителя лично и 10 — онлайн. На встрече обсуждается формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Как сообщал Reuters, встреча проходит за закрытыми дверями. Ранее Китай отказался от участия в саммите из-за разногласий по мирным планам. Пекин считает, что переговоры по Украине должны стартовать до вывода российских войск из зоны СВО. Но Киев это не устраивает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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