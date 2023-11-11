Минобороны Украины будет красить топливо, чтобы уменьшить кражи горючего

11 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

На Украине планируют добавлять красители в бензин и дизель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В бензин и дизель, предназначенных для украинских военных, будут добавлять красители. Об этом заявили в минобороны Украины. В ведомстве отметили, что это позволит заметно снизить случаи кражи топлива. «Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», — уточнили представители министерства в своем telegram-канале. Отмечается, что дизель будет перекрашен в красный цвет, а бензин — в зеленый. Маркировать топливо планируют со следующей недели. Ранее украинский Центр противодействия коррупции подчеркнул, что украинское военное ведомство потратило 27 миллиардов гривен (почти 730 миллионов долларов — прим. URA.RU) на закупку вооружения. Однако военные так и не получили его. Также в СМИ распространялась информация о том, что минобороны Украины закупает оружие по завышенным ценам. Тогда в стране предложили ограничить полномочия министра обороны, передает Pravda.ru.

В бензин и дизель, предназначенных для украинских военных, будут добавлять красители. Об этом заявили в минобороны Украины. В ведомстве отметили, что это позволит заметно снизить случаи кражи топлива. «Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», — уточнили представители министерства в своем telegram-канале. Отмечается, что дизель будет перекрашен в красный цвет, а бензин — в зеленый. Маркировать топливо планируют со следующей недели. Ранее украинский Центр противодействия коррупции подчеркнул, что украинское военное ведомство потратило 27 миллиардов гривен (почти 730 миллионов долларов — прим. URA.RU) на закупку вооружения. Однако военные так и не получили его. Также в СМИ распространялась информация о том, что минобороны Украины закупает оружие по завышенным ценам. Тогда в стране предложили ограничить полномочия министра обороны, передает Pravda.ru.