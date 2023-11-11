Минобороны Украины будет красить топливо, чтобы уменьшить кражи горючего

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На Украине планируют добавлять красители в бензин и дизель Фото:

В бензин и дизель, предназначенных для украинских военных, будут добавлять красители. Об этом заявили в минобороны Украины. В ведомстве отметили, что это позволит заметно снизить случаи кражи топлива.

«Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», — уточнили представители министерства в своем telegram-канале. Отмечается, что дизель будет перекрашен в красный цвет, а бензин — в зеленый. Маркировать топливо планируют со следующей недели.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции подчеркнул, что украинское военное ведомство потратило 27 миллиардов гривен (почти 730 миллионов долларов — прим. URA.RU) на закупку вооружения. Однако военные так и не получили его. Также в СМИ распространялась информация о том, что минобороны Украины закупает оружие по завышенным ценам. Тогда в стране предложили ограничить полномочия министра обороны, передает Pravda.ru.

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В бензин и дизель, предназначенных для украинских военных, будут добавлять красители. Об этом заявили в минобороны Украины. В ведомстве отметили, что это позволит заметно снизить случаи кражи топлива. «Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», — уточнили представители министерства в своем telegram-канале. Отмечается, что дизель будет перекрашен в красный цвет, а бензин — в зеленый. Маркировать топливо планируют со следующей недели. Ранее украинский Центр противодействия коррупции подчеркнул, что украинское военное ведомство потратило 27 миллиардов гривен (почти 730 миллионов долларов — прим. URA.RU) на закупку вооружения. Однако военные так и не получили его. Также в СМИ распространялась информация о том, что минобороны Украины закупает оружие по завышенным ценам. Тогда в стране предложили ограничить полномочия министра обороны, передает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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