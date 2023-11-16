Росрыболовство опровергло информацию, что россиян будут кормить насекомыми

16 ноября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Принятые в закон изменения нужны для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, сообщили в Росрыболовстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Интернете распространилась информация о том, что россиян будут кормить продуктами, сделанными из насекомых. Однако эти сообщения являются недостоверными, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовстве). URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. Согласно слухам, власти якобы одобрили документ, направленный на замену обычной пищевой продукции на еду, сделанную из насекомых. Например, пюре, жиры и мука из мухи «Черная львинка» и ее личинок. Источники ссылаются на распоряжение правительства РФ от 10.10.2023 г. № 2761-р. Однако в Росрыболовстве сообщили, что насекомых разрешили использовать для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, а не для добавления в еду для людей. «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — отметили в ведомстве.

В Интернете распространилась информация о том, что россиян будут кормить продуктами, сделанными из насекомых. Однако эти сообщения являются недостоверными, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовстве). URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. Согласно слухам, власти якобы одобрили документ, направленный на замену обычной пищевой продукции на еду, сделанную из насекомых. Например, пюре, жиры и мука из мухи «Черная львинка» и ее личинок. Источники ссылаются на распоряжение правительства РФ от 10.10.2023 г. № 2761-р. Однако в Росрыболовстве сообщили, что насекомых разрешили использовать для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, а не для добавления в еду для людей. «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — отметили в ведомстве.