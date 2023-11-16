Росрыболовство опровергло информацию, что россиян будут кормить насекомыми

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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Принятые в закон изменения нужны для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, сообщили в Росрыболовстве Фото:
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Опровержение фейковой информации

В Интернете распространилась информация о том, что россиян будут кормить продуктами, сделанными из насекомых. Однако эти сообщения являются недостоверными, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовстве). URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

Согласно слухам, власти якобы одобрили документ, направленный на замену обычной пищевой продукции на еду, сделанную из насекомых. Например, пюре, жиры и мука из мухи «Черная львинка» и ее личинок. Источники ссылаются на распоряжение правительства РФ от 10.10.2023 г. № 2761-р.

Однако в Росрыболовстве сообщили, что насекомых разрешили использовать для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, а не для добавления в еду для людей. «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — отметили в ведомстве.

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В Интернете распространилась информация о том, что россиян будут кормить продуктами, сделанными из насекомых. Однако эти сообщения являются недостоверными, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовстве). URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. Согласно слухам, власти якобы одобрили документ, направленный на замену обычной пищевой продукции на еду, сделанную из насекомых. Например, пюре, жиры и мука из мухи «Черная львинка» и ее личинок. Источники ссылаются на распоряжение правительства РФ от 10.10.2023 г. № 2761-р. Однако в Росрыболовстве сообщили, что насекомых разрешили использовать для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, а не для добавления в еду для людей. «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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