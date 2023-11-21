21 ноября 2023

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск ракеты

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Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете (фото из архива) Фото:

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск спутника. Об этом сообщает офис южнокорейского президента.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отдал распоряжение начать приостановку пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Его пуск направлен на укрепление возможностей по наблюдению и разведке в отношении нашей страны», — передает РИА Новости сообщение администрации президента в рамках экстренного совещания Совета национальной безопасности (СБН).

Власти Южной Кореи опасаются, что повышение характеристик межконтинентальных баллистических ракет станет шагом по переводу ядерных и ракетных угроз КНДР в практическую плоскость. СБН обвинил Пхеньян в нагнетании военной напряженности.

Во вторник власти КНДР сообщали, что успешно запустили разведывательный спутник на новой ракете. В Японии этот запуск назвали нарушением резолюций СБ ООН. Премьер Японии Фумио Кисида отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.

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Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск спутника. Об этом сообщает офис южнокорейского президента. «Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отдал распоряжение начать приостановку пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Его пуск направлен на укрепление возможностей по наблюдению и разведке в отношении нашей страны», — передает РИА Новости сообщение администрации президента в рамках экстренного совещания Совета национальной безопасности (СБН). Власти Южной Кореи опасаются, что повышение характеристик межконтинентальных баллистических ракет станет шагом по переводу ядерных и ракетных угроз КНДР в практическую плоскость. СБН обвинил Пхеньян в нагнетании военной напряженности. Во вторник власти КНДР сообщали, что успешно запустили разведывательный спутник на новой ракете. В Японии этот запуск назвали нарушением резолюций СБ ООН. Премьер Японии Фумио Кисида отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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