Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск ракеты

22 ноября 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск спутника. Об этом сообщает офис южнокорейского президента. «Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отдал распоряжение начать приостановку пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Его пуск направлен на укрепление возможностей по наблюдению и разведке в отношении нашей страны», — передает РИА Новости сообщение администрации президента в рамках экстренного совещания Совета национальной безопасности (СБН). Власти Южной Кореи опасаются, что повышение характеристик межконтинентальных баллистических ракет станет шагом по переводу ядерных и ракетных угроз КНДР в практическую плоскость. СБН обвинил Пхеньян в нагнетании военной напряженности. Во вторник власти КНДР сообщали, что успешно запустили разведывательный спутник на новой ракете. В Японии этот запуск назвали нарушением резолюций СБ ООН. Премьер Японии Фумио Кисида отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск спутника. Об этом сообщает офис южнокорейского президента. «Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отдал распоряжение начать приостановку пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Его пуск направлен на укрепление возможностей по наблюдению и разведке в отношении нашей страны», — передает РИА Новости сообщение администрации президента в рамках экстренного совещания Совета национальной безопасности (СБН). Власти Южной Кореи опасаются, что повышение характеристик межконтинентальных баллистических ракет станет шагом по переводу ядерных и ракетных угроз КНДР в практическую плоскость. СБН обвинил Пхеньян в нагнетании военной напряженности. Во вторник власти КНДР сообщали, что успешно запустили разведывательный спутник на новой ракете. В Японии этот запуск назвали нарушением резолюций СБ ООН. Премьер Японии Фумио Кисида отметил, что уже поручил начать подготовку к непредвиденной ситуации в связи этим запуском.